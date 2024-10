"Abartig": Dieser TikTok-Trend geht Bill Kaulitz heftig gegen den Strich!

Los Angeles (Kalifornien/USA) - In der neuesten Folge " Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood " ist Sänger Bill Kaulitz (35) aus der Haut gefahren. Der Grund: ein nicht so geschmackvoller Social-Media-Trend.

"Dann schmatzt mir die jeden Brokkoli in die Kamera", meckert er weiter. Für Bill gibt es nämlich nichts Schlimmeres, als Menschen essen zu sehen. Bruder Tom Kaulitz (35) ist da jedoch anderer Meinung.

Das findet Bill jedoch "ganz abartig". Besonders genervt ist der 35-Jährige von einer Kollegin. "Dann bestellt die sich aus dem bekanntesten Supermarkt hier in LA jedes Sandwich und alle Gerichte [...] und macht alles auf. Ist ja auch totale Verschwendung", schimpft der Tokio-Hotel-Frontsänger.

Bei den beliebten Videos werden unter anderem große Mengen Essen bestellt, welche vor der Kamera und einem hochsensiblen Mikrofon gegessen werden. Die Geräusche, die dabei entstehen, sollen dann "Tingles", also ein kribbelndes Gefühl, bei den Zuschauern auslösen.

Was Bill sich jedoch gerne ansieht, sind Menschen, die genüsslich rauchen oder sich einen Cocktail gönnen.

Einer von ihnen ist Thomas Müller (35). "Der hat dann so seine Nüsse gegessen und Blaubeeren [...] und bei ihm fand ich es sympathisch", erklärt der Tokio-Hotel-Gitarrist und stößt bei seinem Bruder auf Unverständnis.

Im Gegensatz zu seinem Zwillingsbruder hat Tom Gefallen an den genussvollen Essweisen anderer Menschen gefunden.

Eine Ausnahme macht er außerdem bei Leuten, die Essen mümmeln. "Ich mag Leute, die was wegmümmeln. Ich liebe Cartoons, die was essen. Das finde ich gut", so Bill.

Gegen welche berühmte Kollegin die Mecker-Attacke gerichtet ist, verraten die Kaulitz-Zwillinge nicht.