Simone Thomalla durchlebt bange Stunden: Schrieb abgetauchter Freund ihr einen Abschiedsbrief?

Berlin - Simone Thomalla (59) bangt um ihren Freund Christoph W. (54): Der österreichische Gastro-Unternehmer, der zuletzt oft an der Seite der Schauspielerin gesehen wurde, ist offenbar abgetaucht - und soll hoch verschuldet sein.

Schauspielerin Simone Thomalla (59) durchlebt aktuell bange Stunden. © Gerald Matzka/dpa (Bildmontage)

Der Salzburger wurde bereits als der neue Mann an der Seite der 59-Jährigen gehandelt, nachdem die beiden im August zusammen beim Abendessen in der berühmten "Paris Bar" in Berlin gesehen worden waren. Danach sollen sie noch Händchen haltend durch die Hauptstadt geschlendert sein.

Doch "Bild" jetzt berichtet, hat Thomalla am Freitag offenbar einen Abschiedsbrief per Mail bekommen.

"Hi Baby, mein Lieblingsmensch, es tut mir sehr leid, was ich Dir hier nun schreibe, leider ist mein Leben so scheiße gelaufen, ich wünschte, ich hätte Dich vor 10 Jahren kennengelernt", zitiert das Boulevardblatt aus dem Schreiben.

W. bezeichnet Thomalla in dem Brief als "die Liebe meines Lebens" und bedankt sich für die vergangenen gemeinsamen fünf Monate.

Dann kommt er laut "Bild" auf Finanzprobleme und Ärger mit der Justiz zu sprechen.

Demnach hat sich der Unternehmer durch Täuschung verschiedene Darlehen erschlichen und so 26 Personen geschädigt. Der für den 10. Dezember angesetzte Prozess am Landesgericht Salzburg sei jedoch kurz vorher ohne Begründung abgesagt worden, hieß es weiter.