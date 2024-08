Nach Liebes-Pleite mit DJ: Simone Thomalla wieder frisch verliebt?

Die letzte Beziehung von Simone Thomalla (59) hielt nur wenige Monate. © Gerald Matzka/dpa

Das berichtet zumindest die Bild. So wurde das Paar bei einem romantischen Abendessen in der berühmten "Paris Bar" in Berlin gesehen. Zudem schlenderten sie Hand in Hand durch die Hauptstadt.

Doch wer lässt ihr Herz wieder höher schlagen? Viel bekannt ist bislang nicht. Dem Bericht zufolge heißt der Glückliche Christoph W. und lebt in Salzburg.

Anders als bei Handball-Star Silvio Heinevetter (39), mit dem die Schauspielerin zwölf Jahre lang zusammen war, gibt es keinen großen Altersunterschied. Ihr neuer Freund ist nur fünf Jahre jünger.

Er soll es auch gewesen sein, der den ersten Schritt wagte - mit einer Nachricht auf Instagram. Zum Glück. Jetzt sprühen wohl wieder die Funken.

Dabei war die damalige Single-Lady Anfang des Jahres nicht gerade auf der Suche. "Zurzeit ist alles wunderbar! Ich vermisse nichts und genieße meine freie Zeit", gewährte Thomalla der Bunte Einblicke in ihr Liebes-Leben. Dann kam offenbar die Nachricht von Christoph.