Ein letzter Applaus: Hannelore Hoger in Hamburg beigesetzt

Am 21. Dezember 2024 ist Hannelore Hoger gestorben. © Georg Wendt/dpa

Das Chanson "Non, je ne regrette rien" (Ich bereue nichts), gefühlvolles Lebensresümee der französischen Sängerin Edith Piaf, erfüllte unter die Haut gehend den ovalen weiß-goldenen Raum der barocken Hamburger Christianskirche nahe der Elbe.

Helle Lichterketten funkelten unter der Decke. Den Altar schmückten eine blühende Magnolie und ein Meer bunter Blumen in blutroten Glasvasen. Davor ein Porträtfoto der bereits am 21. Dezember gestorbenen Schauspielerin - und, auf einem kleinen Podest, ihre dunkelrote Urne mit der Silhouette der Hansestadt.

So nahmen Familie, Freunde und Weggefährten am Samstag Abschied von der beliebten Künstlerin, die wohl am 20. August 1941 in Hamburg geboren wurde. Um ihr Alter machte sie gern ein Geheimnis.

Hoger lebte zuletzt lange ganz in der Nähe der Christianskirche, im Stadtteil Ottensen. Mehr als 100 Gäste waren der Einladung ihrer Tochter Nina (63), ebenfalls Schauspielerin, gefolgt. Alle entzündeten zunächst kleine Kerzen vor dem Altar. Darunter viele prominente Kollegen - wie Jürgen Prochnow, Nicole Heesters, Leslie Malton, Christian Redl und Wanja Mues.

Zugegen waren neben der Romanautorin Doris Gercke, dem Regisseur Max Färberböck und der Produzentin Katharina Trebitsch auch wichtige Verantwortliche der Kult-Krimireihe "Bella Block" (ZDF), die Hoger ab 1994 einem großen Fernsehpublikum bekannt gemacht hatte.