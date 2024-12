Kult-Kommissarin Hannelore Hoger gestorben

Hamburg - Trauer um Hannelore Hoger: Die Schauspielerin ist bereits am 21. Dezember in Hamburg gestorben.

Fest steht: Geboren wurde Hoger in Hamburg. Dort fand sich auch bereits in jungen Jahren ihre Leidenschaft für die Schauspielkunst.

Wie alt Hoger geworden, bleibt unklar. Die Grimme-Preisträgerin habe die Frage nach ihrem Alter stets als "uncharmant" bezeichnet, so die Deutsche-Presse-Agentur. So schwanken die Angaben zu ihrem Geburtsjahr zwischen 1941 und 1943.

Hannelore Hoger ist am 21. Dezember 2024 mutmaßlich nach langer Krankheit gestorben. © picture alliance / Rolf Vennenbernd/dpa

"Die Sterne am Theaterhimmel trauern. Hannelore Hoger war der Inbegriff einer großen Schauspielerin. Ganz gleich, ob am Theater, im Film oder im Fernsehen – sie verstand es, sich Charakteren vollständig anzuverwandeln und dabei in der Rolle stets präsent zu bleiben", sagte Carsten Brosda (50, SPD), Senator für Kultur und Medien in Hamburg, am Freitag.

In den letzten Jahren war es ruhiger um die Charakterdarstellerin geworden, die in dieser Zeit offenbar mit einer schweren Krankheit zu kämpfen hatte. Ihre genaue Todesursache ist nicht bekannt.

Hoger hinterlässt ihre Tochter Nina, mit der sie zuletzt 2019 für den Spielfilm "Zurück ans Meer" gemeinsam vor der Kamera stand. Diesen zeigt das ZDF zu Ehren Hogers am heutigen Freitag erneut um 1.10 Uhr.

"Wir verneigen uns vor einer herausragenden Schauspielerin und einem wunderbaren Menschen", so ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler in einem Statement.