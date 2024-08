"Verkaufe Adele-Tickets": Vorsicht! Reihenweise hauen Betrüger jetzt die Posts raus!

Am Freitag starten in München die zehn einzigen Europa-Konzerte von Superstar Adele (36) vor ihrer angekündigten Musik-Pause. Das lockt offenbar auch etliche Betrüger an. © Montage: Valerie Macon/AFP + Screenshots/X (3)

Seit Freitagnachmittag ploppen beispielsweise reihenweise Nachrichten unter dem Hashtag #Adeleinmunich auf X auf.

Verdächtig daran: All diese angeblichen Ticket-Besitzer, die nun völlig überraschend doch nicht aufs Konzert können, sind zum einen größtenteils auf Englisch unterwegs – und wählen zum anderen bis auf den Punkt genau die identischen Worte.

Häufige Wortlaute sind dabei: "Selling my Adele in Munich concert ticket for the 2nd of august performing at Open Air Arena - Messe München, München got 3 tickets available for sale, leave a message if anyone cares for them…" oder "I’m reselling my 2 Tickets For Adele Tour Concert Tonight! Venue: Open Air Arena - Messe München, Munich Time: 19:30pm Dm me if interested!" (Schreibweisen übernommen.)

Beachtenswert: Einige von ihnen scheinen sich weltweit Karten zu sichern, um dann spontan doch nicht aufs Konzert zu können. Manche User posten im Fünf-Minuten-Takt, dass sie Adele-Karten verkaufen würden.

Ihre Beiträge zuvor klingen inhaltlich ähnlich, waren dann aber für Events in Austin (Texas), in New York oder in Madrid. Diese Karten wurden beispielsweise von einem einzigen Konto in den letzten zwölf Stunden angeboten.