"Affe auf Bike" erfüllt sich auch noch letzten Kindheitstraum

Timmersiek - Sie lebt ihren Traum: Reise-Influencerin Ann-Kathrin Bendixen (25), besser bekannt als "Affe auf Bike", hat sich am Samstag voller Dankbarkeit bei ihren Fans auf Instagram gemeldet.

Ann-Kathrin Bendixen alias "Affe auf Bike" (25) hat im Rahmen von "Mission Unknown: Atlantik" den zweitgrößten Ozean der Welt überquert. © Instagram/affe_auf_bike

Anlass war die Ausstrahlung der letzten Folge von "Mission Unknown: Atlantik" vor wenigen Tagen auf YouTube. Im Rahmen des Formats hatte die Bloggerin gemeinsam mit anderen Social-Media-Größen, darunter Jens "Knossi" Knossalla (38), den zweitgrößten Ozean der Welt auf einem Segelboot überquert.

"Einmal über den Atlantik. Für mich ist damit alles an Abenteuern erreicht … Ich darf mit nur 25 Jahren schon sagen, dass ich alles in meinem Leben erlebt habe, wovon ich als kleines Kind geträumt habe", schrieb Ann-Kathrin zu einem Schnappschuss von sich an Bord des Bootes.

Anschließend zählte die Schleswig-Holsteinerin auf: "Ich war mit meinem Motorrad auf jedem Kontinent, habe kilometertechnisch dreimal die Welt umrundet und schon in jungen Jahren gelernt, dass weniger oft mehr ist. Ich durfte ein Buch schreiben und dort leben, wo mein Zelt nun mal die Nacht steht."

Sie habe das Privileg, mit ihrer Leidenschaft Geld zu verdienen und ihre Community auch in den kommenden Jahren mit auf ihre Abenteuer zu nehmen. "Eine halbe Million Menschen, die sich nicht anfühlen wie irgendwelche Follower, sondern wie Freunde", verdeutlichte die Influencerin.