"Affe auf Bike" meldet sich nach Horror-Unfall mit Update: "Muskeln im Bein verloren"

Timmersiek/Vietnam - Neuigkeiten von Ann-Kathrin Bendixen (24): Die Influencerin, besser bekannt als "Affe auf Bike", hat sich nach ihrem folgenschweren Rollerunfall in Vietnam mit einem Update bei ihren Fans auf Instagram gemeldet.

Ann-Kathrin Bendixen (24) aka "Affe auf Bike" hat sich nach ihrem Rollerunfall mit einem Update bei ihren Instagram-Fans gemeldet. © Fotomontage: Instagram/affe_auf_bike

So wolle sie sich nach der Schockdiagnose erst einmal darauf konzentrieren, wieder Muskeln aufzubauen. "Man kann ja relativ gut erkennen, wie ich in den vergangenen 14 Tagen schon Muskeln im rechten Bein verloren habe", erläuterte die 24-Jährige.

Zuvor hatte eine Untersuchung in Deutschland einen "Totalschaden" im Knie ergeben: "Das vordere Kreuzband ist durch, das Innenband ist angerissen und ich habe eine Fraktur im Knochen", zählte die Reisebloggerin auf.

Vor allem die Kreuzbandverletzung sei problematisch - und erzwinge eigentlich eine Operation. Die passionierte Motorradfahrerin habe sich aber noch gar nicht entschieden, ob sie wirklich einen Eingriff vornehmen lassen will. Wenn, dann erst im Dezember.

"Es gibt viele Menschen, die nicht verstehen, warum ich nicht jetzt eine Operation machen lasse. Ich möchte aber erst mal abwarten, bis mein Knie einigermaßen verheilt ist", bekräftigte die ehemalige "Let's Dance"-Kandidatin.

Zudem habe sie mit ihren Übungen schon gute Fortschritte erreichen können. "Ich mache zum Beispiel Übungen, mit denen ich meine Hüfte mobilisiere. Ich bin ja noch ordentlich am Humpeln. Außerdem fange ich jetzt schon so ganz langsam an, kleine Gleichgewichtsübungen zu machen", berichtete die Schleswig-Holsteinerin.