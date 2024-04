"Affe auf Bike" nach "Let's Dance"-Drama: "Was soll ich machen?"

Timmersiek/Köln - Ann-Kathrin Bendixen (24, "7 vs. Wild") alias "Affe auf Bike" musste sich in den vergangenen " Let's Dance "-Shows viel Kritik anhören.

Ann-Kathrin Bendixen (24) alias "Affe auf Bike" meldete sich nach der Show wie gewohnt aus der Badewanne heraus bei ihren Fans. © Screenshot/Instagram/affe_auf_bike (Bildmontage)

Und nicht nur die Jury urteilte hart, auch mit zahlreichen Hassnachrichten in den sozialen Medien musste sich die Influencerin anschließend auseinandersetzen.

"Ich habe das Gefühl, egal was man macht, man kommt nicht mehr aus dieser Opferrolle heraus, in der man einfach diejenige in der Show ist, die nichts kann", meldete sich Ann-Kathrin dazu am Wochenende bei ihren Fans.

Dabei habe sie auch beim Contemporary am Freitag alles gegeben. "Also, der war nicht schlecht", findet sie selbst im Nachhinein. Auch wenn dabei so einiges schiefgegangen war: Während der Performance gab es einen Sturz, außerdem löste sich Ann-Kathrins Oberteil, sodass sie zwischendurch immer wieder daran herumzuppeln musste.

Ihrer Leistung gab das aber wohl keinen Abbruch: "Du hast weitergemacht mit so einem authentischen Ausdruck", lautete anschließend Motsi Mabuses (43) Urteil. "Es war dein bester Tanz in dieser Staffel", so auch Juror Joachim Llambi (59).

"Ich habe mein Leben reingesteckt in diesen Song und alle Emotionen und das nehme ich mit in diese Woche und kämpfe weiter", so Ann-Kathrin in ihrer Instagram-Story aus der Badewanne heraus.