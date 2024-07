"Affe auf Bike" über Grusel-Erlebnis in der Türkei: "Auf 'nem anderen Level"

Timmersiek/Türkei - Ann-Kathrin Bendixen alias " Affe auf Bike " (24) ist nach ihrer " Let's Dance "-Zeit wieder auf Reisen. Aktuell ist sie mit der Freundin ihres Bruders und ihrem geliebten Motorrad in der Türkei unterwegs.

Ann-Kathrin Bendixen (24) berichtete ihren Fans in einem Livestream von den unheimlichen Erlebnissen. © Screenshot/twitch.tv/affeoderwatt (Bildmontage)

Dabei reisen die beiden Frauen ganz unkonventionell, quartieren sich für die Nacht gerne bei Einheimischen ein, um in die Kultur einzutauchen. Klar, dass sie dabei auch jede Menge erleben.

Von zwei gruseligen Momenten berichtete Ann-Kathrin ihren Fans jetzt in einem Twitch-Stream.

So seien die beiden am Vortag auf einmal von der Polizei verfolgt worden. Diese habe sogar das Blaulicht angeschaltet und Ann-Kathrin irgendwann herausgewunken. Doch die Sache sei glimpflich ausgegangen: Denn die vier Polizisten wollten wohl einfach nur ein Foto von ihrer Harley-Davidson machen und luden sie und Christina dann noch zu Kuchen ein. "Die haben gesagt, wir dürfen so schnell fahren, wie wir wollen, gar kein Problem", berichtete "Affe auf Bike" ihren Fans erleichtert.

Doch danach hätten sie noch ein weitaus gruseligeres Erlebnis gehabt ...