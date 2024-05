"Affe auf Bike" nach "Let's Dance"-Rückkehr: "Unfassbar traurig und frustriert"

Timmersiek/Köln - Nach ihrer Rückkehr zu " Let's Dance " wird die eigentlich bereits ausgeschiedene Ann-Kathrin Bendixen (24) auch am heutigen Freitag ein weiteres Mal in der Tanzshow antreten.

Ann-Kathrin Bendixen (24) alias "Affe auf Bike" berichtet ihrer Community regelmäßig von ihrer Gefühlslage. © Screenshot/Instagram/affe_auf_bike (Bildmontage)

Doch die Vorwürfe und Hassnachrichten gegen sie nehmen einfach kein Ende. Auch in dieser Woche meldete sich Ann-Kathrin dazu noch einmal zu Wort: "Nach dem heutigen Trainingstag bin ich glücklich, aber auch total fertig. Aber ich wollte mich noch mal melden, weil ich merke, dass total Aufruhr ist und viele Menschen auch verschiedene Meinungen haben", begann sie ihre Story.

Dabei betonte sie noch einmal, dass sie jederzeit offen für Kritik sei. "Ihr dürft sagen, dass ich nicht tanzen kann. Alles gut."

Doch einige Nachrichten gingen ihr dann doch einfach zu weit. So habe sie sogar E-Mails zugeschickt bekommen, in denen sie vorgewarnt worden sei, dass man sie am Freitag im Studio ausbuhen werde.

"Ich kann auch nix dafür. Was soll ich machen, ich kämpf' weiter", so Ann-Kathrin, die eigentlich schon in der achten Show ausgeschieden war. Damals wirkte sie sogar erleichtert über die Entscheidung.

"Es war der richtige Zeitpunkt", sagte sie. Schließlich sei es ihre größte Angst gewesen, "weiterzukommen und jemand anderen gehen zu sehen".