"Affe auf Bike" über nächstes Abenteuer: "Das könnt Ihr Euch nicht vorstellen"

Doch sie starte in jedem Fall auch mit sehr gemischten Gefühlen in ihre "Let's Dance"-Zeit. Denn neben großer Lust auf das Projekt habe sie natürlich auch viel Respekt vor der Herausforderung.

Offenbar kann es die 23-Jährige selbst noch gar nicht so richtig glauben: "So, Leute. Die großen News, die ich die ganze Zeit in mir gehalten habe, sind jetzt endlich offiziell. Ich bin so krank aufgeregt!", erklärte sie ihren rund 462.000 Followern bei Instagram.

In der kommenden Staffel wird sie unter anderem gegen Model Eva Padberg (43), NFL-Moderatorin Jana Wosnitza (30) und Gabriel Kelly (22) antreten, um sich in der RTL-Show das Krönchen zu ertanzen.

Zuletzt hatte Ann-Kathrin durch ihre Teilnahme bei der dritten Staffel von "7 vs. Wild" für Aufsehen gesorgt. An der Seite von der Naturfotografin Hannah Assil startete sie in Kanada in die Team-Challenge, in der die beiden für 14 Tage in der Wildnis ausgesetzt wurden.

Echten Fans war sie aber natürlich schon vorher durch ihren ungewöhnlichen Lebensweg bekannt: Mit 19 Jahren wäre Ann-Kathrin beinahe an den Folgen einer Nebenhöhlenentzündung gestorben. Sie beschloss anschließend mit nur 400 Euro in der Tasche und alleine mit ihrem Motorrad die Welt zu bereisen. Ihre Erlebnisse teilte die Norddeutsche in den sozialen Medien.

Inzwischen hat "Affe auf Bike" Hunderttausende Follower, die sie mit ihrer Geschichte und ihrer positiven Art inspiriert.