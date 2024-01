"Let's Dance": Das sind die Promis der nächsten Staffel!

Ein Kandidat erfüllt sich mit der Teilnahme an der neuen "Let's Dance"-Staffel einen echten Lebenstraum: Detlef D! Soost (53)!

Gesucht wird die Nachfolgerin oder der Nachfolger von Anna Ermakova (23). Die Tochter von Boris Becker ist "Dancing Star 2023". © Rolf Vennenbernd/dpa

"Für mich wird mit der Teilnahme in gewisser Art und Weise ein Teil meiner Bucket List abgehakt, denn ich habe immer gesagt, wenn ich noch einmal an einem Format teilnehmen würde, wäre es 'Let's Dance'", so der Choreograf.

Es gebe nur ein oder zwei Sendungen im gesamten deutschen Fernsehen, die er mit der gesamten Familie schauen würde. Und eine davon sei definitiv die beliebte RTL-Show, gesteht der 53-Jährige. Jedes Jahr zieht das Format Millionen von Zuschauern in seinen Bann.

Auch Stefano Zarrella (33) ist dabei. Der jüngere Bruder von Schlagersänger Giovanni Zarrella (45) fiebert dem Tanzabenteuer schon jetzt entgegen. "Von der Küche aufs Tanzparkett! Ich freue mich mega auf die bevorstehende Reise", erklärte der Food-Creator gegenüber dem Privatsender.

Wann genau die neue "Let's Dance"-Staffel starten wird, ist noch nicht bekannt. In der Vergangenheit fiel der Auftakt der Show aber meist in die Monate Februar oder März.