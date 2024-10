"Affe auf Bike" über neue "7 vs. Wild"-Staffel: "Absolut unnötig"

Timmersiek - Die Influencerin und Ex-" 7 vs. Wild "- Teilnehmerin Ann-Kathrin Bendixen (24) hat sich zur aktuellen Staffel der YouTube-Survival-Show geäußert.

Doch dabei gebe es eine Sache, die sie auch extrem störe: "Ich hasse den Hate, der wieder auf gefühlt alle Teilnehmer einprasselt. Absolut unnötig", so die 24-Jährige in ihrer aktuellen Instagram-Story.

Zwar gibt es mit Musiker Joey Kelly (51) auch einen "Wiederholungstäter", ansonsten wurde der Cast aber größtenteils ausgetauscht. Die Teilnehmenden sind zudem dieses Mal nicht in Teams, sondern als Gruppe unterwegs.

In einem Q&A bei Instagram wollten Fans von der "7 vs. Wild"-Finisherin wissen, was sie eigentlich von der Weiterentwicklung des Formats halte. "Ja, ich empfinde die Staffel als extrem spannend", verriet die Norddeutsche da.

Mit Gabriel Kelly (33) reiste die Influencerin zuletzt durch Vietnam. Doch ein Rollerunfall bremste sie aus. © Screenshot/Instagram/affe_auf_bike (Bildmontage)

Sie selbst hatte im Team mit Naturfotografin Hannah Assil (32) im vergangenen Jahr zwar noch zu den Lieblingen der Show gehört. Doch bei ihrer anschließenden Teilnahme bei "Let's Dance" rettete sie sich von Show zu Show und musste sich ebenfalls mit zahlreichen Hassnachrichten in den sozialen Medien auseinandersetzen.

"Ich habe das Gefühl, egal was man macht, man kommt nicht mehr aus dieser Opferrolle heraus, in der man einfach diejenige in der Show ist, die nichts kann", erklärte Ann-Kathrin damals ihr Gefühl.

Dennoch hatte sie ihre Teilnahme bei "Let's Dance" immer wieder als größte Reise ihres Lebens bezeichnet.

"Blick nach vorne und in der Zukunft wird alles wieder gut", erklärte sie nun – eigentlich mit Blick auf ihre Knieverletzung – doch die Botschaft lässt sich vielleicht auch als Rat an die aktuellen "7 vs. Wild"-Kandidaten verstehen.