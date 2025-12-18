Verdacht auf Herzinfarkt! Große Sorgen um "Let's Dance"-Star

Köln - Im vergangenen Jahr wirbelte Biyon Kattilathu noch gemeinsam mit Marta Arndt (36) bei " Let's Dance " über das Tanzparkett. Jetzt gibt es allerdings besorgniserregende Neuigkeiten vom 41-Jährigen: Er wurde mit Verdacht auf einen Herzinfarkt ins Krankenhaus eingeliefert!

Gemeinsam mit Marta Arndt (36) nahm Biyon Kattilathu (41) an der 17. Staffel von "Let's Dance" teil. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Die EKGs sahen nicht gut aus, und auch ein Blutwert war deutlich erhöht. Es wurde mit dem Schlimmsten gerechnet", verrät der Motivationstrainer seinen rund einer Million Anhängern bei Instagram.

Den Beitrag hat er mit einem Foto aus dem Hospital versehen. Biyon sieht schwach aus und hat die Augen zu. Außerdem ist er an einen Tropf angeschlossen.

Er sei daraufhin in den OP gekommen, wo ihm dann ein Katheter gelegt worden sei, um sein Herz genauer zu betrachten.

"Der Arzt erklärte mir, dass man - falls sich dabei etwas Kritisches zeigen sollte - direkt operieren müsste", erklärt der Autor und Podcaster.

Als man ihn in den Operationssaal geschoben habe, habe er am ganzen Körper gezittert und er habe das nicht kontrollieren können. Der 41-Jährige wisse nicht, ob er so etwas in dieser Art jemals zuvor erlebt habe.