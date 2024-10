Al Pacino fast an Corona gestorben: "Hatte keinen Puls mehr"

Am Samstag berichtete Al Pacino (84) von seinem Nah-Tod-Erlebnis. © Rodin Eckenroth / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Wie der "Scarface"-Star am gestrigen Samstag gegenüber der New York Times berichtete, war er während einer Corona-Erkrankung plötzlich bewusstlos geworden. Zwar verriet er nicht, wann genau sich der Vorfall ereignet hat. Jedoch ließ er durchblicken, dass er in diesem Moment bereits mit seinem Leben abgeschlossen hat.

"Ich saß in meinem Haus und dann war ich einfach weg", erklärte er. "Ich hatte keinen Puls mehr."



Glücklicherweise wären die Rettungskräfte innerhalb weniger Minuten vor Ort gewesen, um dem Schauspieler zu Hilfe zu eilen: "Ich hatte etwa sechs Sanitäter im Wohnzimmer, und es gab zwei Ärzte, und sie hatten diese Kostüme an, die aussahen, als kämen sie aus dem Weltraum oder so."

Bereits zuvor hatte Al Pacino bei seinen Angestellten geklagt, dass er sich nicht gut fühle. Zudem litt er unter Dehydration und Fieber.