Aleks Petrovic macht dreiste Koks-Unterstellung nach k.o. - Diogo Sangre reagiert sofort!

Diogo Sangre ging beim Fame-Fighting-Boxevent als klarer Sieger im Hauptkampf hervor - Gegner Aleks Petrovic machte ihm nun jedoch eine dreiste Unterstellung!

Von Laura Miemczyk

Bonn/Köln - Beim "Fame Fighting"-Boxevent am Samstagabend in Bonn ging Diogo Sangre (29) im Hauptkampf als klarer Sieger hervor, verpasste Gegner Aleksander Petrovic (32) in der zweiten Runde einen technischen Knockout. Die Niederlage nahm Aleks jedoch alles andere als sportlich hin - und machte Diogo kurz nach dem Kampf eine unfassbare Unterstellung!

Aleks Petrovic (32, r.) musste sich gegen Diogo Sangre (29) geschlagen geben und fand später eine fragwürdige Erklärung für seine Niederlage. © IMAGO / Beautiful Sports Rund zwei Monate hatte Diogo auf den Tag hingefiebert, wie (mehr oder weniger) alle Teilnehmer hart trainiert und sich entsprechend vorbereitet - am gestrigen Samstag war es dann endlich so weit! Im Ring schlug der Kölner Tätowierer dem derzeitigen "Sommerhaus"-Kandidat am späten Abend k.o., ließ Aleks mit dem Gesicht voraus zu Boden gehen und wurde anschließend unter lauten Jubelschreien vom Publikum gefeiert. Sehr zum Unmut von Aleks, der mit blutender Nase und deutlich lädiertem Gesicht vom Ringrichter als kampfunfähig erklärt wurde. Promis & Stars "Sommerhaus"-Star Pia Tillmann gibt Update: So geht's ihrem Baby nach dem Unfall! Statt die Niederlage sportlich zu nehmen und als fairer Verlierer in Erinnerung zu bleiben, machte Aleks seinem Gegner kurz nach dem Kampf allerdings eine Unterstellung, die nicht nur bei Diogo für gehörigen Unmut sorgte! Der 27-Jährige hatte am Sonntag in seiner Instagram-Story einen kurzen Clip geteilt, in dem Aleks (den frischen Verletzungen zufolge) kurz nach dem Kampf ein Interview gegeben hatte, in dem er wohl zu einem Erklärungsversuch bezüglich seiner Niederlage angesetzt hatte.

Diogo Sangre reagiert auf Aleks Petrovic Koks-Unterstellung: "So eine peinliche Aussage"

Aleks Petrovic (32) behauptete, sein Gegner Diogo Sangre (27) habe während des Kampfes unter Drogeneinfluss gestanden. © Bildmontage: Instagram/diogosangre (Screenshot) "Ich war eigentlich voll entspannt, vielleicht war ich zu entspannt. Vielleicht hab ich es unterschätzt", schwadronierte der Muskelprotz zunächst - und hätte es einfach bei dieser Aussage belassen sollen! "Er war aggressiv drauf, er war wild drauf", sagte Aleks stattdessen, ehe er tatsächlich behauptete: "Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber seine Augen, die sahen nicht normal aus. Ich glaub', der hat Koks gezogen, der war richtig drauf. So richtig voller Wut", so der 32-Jährige. Eine Unterstellung, die Diogo nicht auf sich sitzen ließ und prompt zum (diesmal verbalen) Gegenschlag ausholte! Promis & Stars Dicker Shitstorm: Große Server-Probleme bei "Fame Fighting"-Boxevent "So eine peinliche Aussage hab ich noch nie gehört!!!", wetterte der Tätowierer und dementierte die dreiste Unterstellung seines Box-Gegners vehement. "Die Menschen, die mich gut kennen, wissen, dass ich noch nie in meinem Leben Drogen angefasst habe!!!!!!!!", stellte Diogo unmissverständlich klar und untermauerte seine Antwort noch mit einem abschließenden Angebot: "Wir können aber gerne morgen einen Test machen."

Fans stellen sich hinter Diogo Sangre: "Fairer Kampf mit schlechtem Verlierer"