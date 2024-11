Alena Gerber erntet Kritik für SHEIN-Werbung: So reagiert das Model

Alena Gerber (35) musste sich jetzt für einen Werbepost Kritik gefallen lassen. © Screenshot/Instagram/alena

Enttäuschung gerade auch im Hinblick darauf, dass sich die 35-Jährige doch eigentlich lautstark für das Tierwohl einsetzt. Sind ihr Menschen und Umwelt etwa egal? Natürlich nicht.



Denn statt die Kommentare zu ignorieren oder gar zu löschen, entschloss sich Alena, eine andere Strategie zu fahren. Sie reagierte und bat um Erklärung für das Missfallen.

"Ich sehe schon, dass viele von euch das nicht gut finden, mir wurde im Vorfeld gesagt, dass SHEIN sich definitiv total distanziert hat von den negativen Mythen/Wahrheiten von vor einigen Jahren. Tut mir leid, dass das einige von euch nun enttäuscht hat, ich verstehe eure Kritik" [Rechtschreibung aller Zitate angepasst, Anm. d Red.], schrieb sie unter anderem auf Instagram.

Ihr sei im Vorfeld versichert worden, "dass all das nicht mehr der Fall sei, lange schon". Als Model habe sie nicht immer die komplette Einsicht in ihre Jobs. "Ausgeschlossen ist bei mir immer nur Pelz oder alles was mit unethischen Tierhandlungen zusammenhängt (...)."