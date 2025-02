Alena Gerber in tiefer Trauer: Model muss emotionalen Abschied nehmen

Bremen - Schwere Tage und Wochen für Alena Gerber (35): Die Schauspielerin ("Manta Manta - Zwoter Teil") ist in tiefer Trauer, nachdem sie Anfang Februar ihre geliebte Mutter verloren hat.

Model Alena Gerber (35) trauert um ihre kürzlich verstorbene Mutter Dorothé. © Instagram/alena

Dorothé Gerber starb nach längerer Krankheit am 1. Februar mit 64 Jahren an Organversagen. Am gestrigen Mittwoch fand die Beerdigung und der emotionale Abschied von der Verstorbenen statt.

Für Tochter Alena wiederum war der traurige Tag Anlass genug, um auf Instagram den "emotionalsten Post ihres Lebens" zu veröffentlichen, wie die 35-Jährige es selbst bezeichnete.

Die Mutter einer siebenjährigen Tochter erklärte: "Ich poste oder spreche nie über meine aller privatesten Angelegenheiten, das wisst ihr. Aber das hier fühlt sich heute richtig an." Gleichzeitig finde sie nicht die richtigen Worte, ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen.

Deshalb habe sie sich dazu entschieden, ganz besondere Zeilen mit ihrer Community zu teilen. Und zwar "die Worte, die ich meiner Mama heute zum Abschied auf ihrer Beerdigung vorgetragen habe", so das Model.