Alena Gerber: So viele neue Follower kriegt sie, wenn sie ihre Füße zeigt!

Model Alena Gerber (35) hat verraten, wie viele neue Instagram-Follower sie bekommt, wenn sie auf der Plattform ihre Füße zeigt. © Screenshot: Instagram/alena

Am heutigen Montag postete die Wahl-Bremerin zunächst eine Story, in der sie auf einen Post einging, den sie bereits am 17. November auf ihrem Profil veröffentlicht hatte. In dem Post hatte sie mit verschiedenen Fotos auf ein Wochenende in Amsterdam zurückgeblickt.

"So witzig, diesen Post wollte ich erst gar nicht hochladen, weil zu einfach, zu schnell zwischendurch geknipst und nix daran ist 'ästhetisch' oder 'typisch Instagram', worauf hier leider alle so abfahren", schrieb die 35-Jährige dazu.

Wie gut, dass sie sich doch dazu entschieden hatte, den Post zu veröffentlichen, denn er war nicht nur mehr als 5000-mal von ihren Followern gespeichert worden, Alena hatte auch exakt 1894 neue Follower durch den Post dazugewonnen.

"Fast 2000 neue Follower durch einen einzigen Post ... das ist wirklich krass, das hatte ich, glaube ich, noch nie", konnte es die Ehefrau von Ex-Fußballprofi Clemens Fritz (44, heute Geschäftsführer bei Werder Bremen) selbst nicht glauben.