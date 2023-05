Alena Gerber von gefährlichem Parasiten gebissen! "Hat sich total entzündet"

Zahlreiche Follower hätten ihr auch dazu geraten: "Teilweise wurde einer taub auf einem Ohr, eine hat Lähmungen bekommen und eine andere hat ihr Gedächtnis verloren. Wirklich schlimm, was alles passieren kann. Das war mir gar nicht klar", gestand die Wahl- Bremerin .

Am Montag gab sich Alena schließlich selbst die Antwort - aus gutem Grund: "Dieser komische Zeckenbiss hat sich total entzündet über Nacht. Wir fahren jetzt zum Arzt und lassen es entfernen", verdeutlichte sie.

" Mein kleiner Hund hat mir eine Zecke mitgegeben. Die steckt mit ihrem Kopf unter meinem Arm", berichtete die Blondine. Anschließend zeigte sie in ihrer Story, wie Begleitung Melanie versuchte, den lästigen Parasiten zu entfernen - ohne Erfolg!

Eigentlich weilt die 33-Jährige gerade für ein Unterwäsche-Shooting auf der griechischen Insel Samos. Am Sonntag meldete sie sich jedoch mit beunruhigenden Nachrichten bei ihren rund 839.000 Followern auf Instagram .

Die 33-Jährige ist derzeit für ein Shooting in Griechenland. Trotz des Zeckenbisses will die Blondine weiterarbeiten. © Instagram/alenagerberofficial

Nach dem Besuch bei der besagten Ärztin verkündete Alena jedoch die nächste Hiobsbotschaft: "Es hat nicht geklappt, sie hat die Überreste nicht rausbekommen."

Zudem habe sie erfahren, "dass die Zecke infiziert sein muss, weil sich in so kurzer Zeit so viel Wundwasser und Entzündung gebildet" habe - und das gerade jetzt, wo das Model eigentlich arbeiten müsste!

"Gut, dass ich jetzt ein Shooting habe und zwei Tage strahlen muss. Wissentlich, dass eine Hirnhautentzündung oder eine Borreliose in mir schlummern könnte", war sich Alena der Gefahr durchaus bewusst.

Eine Absage des Shootings kam für sie allerdings nicht infrage: "Ich bin hier zum Arbeiten, das will ich dem Kunden jetzt nicht antun, der kann ja am wenigsten dafür", erklärte die 33-Jährige.

Bleibt nur zu hoffen, dass die Zecke dennoch rechtzeitig entfernt wird, bevor sie Schlimmeres anrichten kann!