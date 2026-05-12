Enthüllung der Pocher-Ex lässt aufhorchen: So erklärt Sandy ihren Botox-Wahn

Köln - Sandy Meyer-Wölden (43) schwört seit vielen Jahren auf Botox, das ist bekannt. Der eigentliche Grund für die regelmäßigen Eingriffe wird jedoch viele überraschen.

Sandy Meyer-Wölden (43) lebt nach einigen Jahren in den USA inzwischen wieder in Deutschland. © Instagram/sandymeyerwoelden (Screenshot)

Wie die erste Ex-Frau von Skandalcomedian Oliver Pocher (48) jetzt auf einem Beauty-Event gegenüber "Bunte" offenbarte, sollen die Injektionen in ihrem Gesicht eine Operation an den Augen verhindern.

"Ich habe Schlupflider und ich bemerke mit dem Alter, dass ich ohne Botox sehr schwere und träge Augen bekomme und Kopfschmerzen habe", erklärte die Fünffach-Mama dazu. Das ganze Problem sei außerdem genetisch bedingt.

Demnach habe sich ihr Vater, der Rechtsanwalt und Sportmanager Axel Meyer-Wölden (†56), bereits im Alter von 40 Jahren einer OP unterziehen müssen. Doch genau davor hat Sandy große Angst. "Das traue ich mich nicht", gab sie offenherzig zu.

Aus Sicht der Promi-Blondine sollte die Nutzung von Botox heutzutage auch innerhalb der gesamten Gesellschaft kein großes Tuschelthema mehr sein.

"Ich bin zu 100 Prozent ich […]. Und dazu gehört auch Botox. Ich finde es wichtig, dass Frauen das auch aussprechen, weil es keinen Grund gibt, das zu verteufeln. Wir sind alle frei", stellte sie klar.