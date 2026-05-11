Amira Aly fällt auf dreisten SMS-Betrug rein! Moderatorin wohl um mehrere Tausend Euro betrogen

Köln - Unmittelbar vor dem Muttertag hat Amira Aly (33) eine Überraschung der bösen Sorte erlebt! Die Ex-Frau von Oliver Pocher (48) ist offenbar mit einer täuschend echt wirkenden Masche um mehrere Tausend Euro betrogen worden.

In einem ausführlichen Video auf Instagram hat Amira Aly über die Betrugsmasche gesprochen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Amira Aly

Extrem aufgewühlt und redebedürftig hat sich die Zweifach-Mama zum Start der neuen Woche bei ihrer Community gemeldet, um andere mögliche Betrugsopfer rechtzeitig zu sensibilisieren.

"Ich hätte niemals gedacht, dass MIR das passiert und ich schäme mich so sehr für meine eigene Dummheit", stellt Amira direkt zu Beginn der Geschichte klar.

Nach einem Event mit ihrer Mama in Hannover habe sie in der Nacht zu Sonntag plötzlich eine SMS von American Express erhalten, um eine Zahlung in Höhe von 9431,05 Euro an ein Krypto-Unternehmen freizugeben, erzählt sie.

"Also von der Nummer, von der ich immer meine Freigabe-PINs kriege. (...) Ich habe trotzdem diese Nummer angerufen", beichtet sie, nachdem sie voller Panik um ihr Geld nach Hilfe gesucht hatte.

Tatsächlich soll sie während des Gesprächs derart zugetextet und mit Sicherheitsbedenken vollgequatscht worden sein, dass sie "alles geglaubt hat, was der gesagt hat". "Eigentlich fragen die immer nach einem geheimen Code, den du vorher selbst festlegst. Vorher sprechen die gar nicht mit dir... Und das habe ich in der Panik einfach total vergessen."