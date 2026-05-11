Amira Aly fällt auf dreisten SMS-Betrug rein! Moderatorin wohl um mehrere Tausend Euro betrogen
Köln - Unmittelbar vor dem Muttertag hat Amira Aly (33) eine Überraschung der bösen Sorte erlebt! Die Ex-Frau von Oliver Pocher (48) ist offenbar mit einer täuschend echt wirkenden Masche um mehrere Tausend Euro betrogen worden.
Extrem aufgewühlt und redebedürftig hat sich die Zweifach-Mama zum Start der neuen Woche bei ihrer Community gemeldet, um andere mögliche Betrugsopfer rechtzeitig zu sensibilisieren.
"Ich hätte niemals gedacht, dass MIR das passiert und ich schäme mich so sehr für meine eigene Dummheit", stellt Amira direkt zu Beginn der Geschichte klar.
Nach einem Event mit ihrer Mama in Hannover habe sie in der Nacht zu Sonntag plötzlich eine SMS von American Express erhalten, um eine Zahlung in Höhe von 9431,05 Euro an ein Krypto-Unternehmen freizugeben, erzählt sie.
"Also von der Nummer, von der ich immer meine Freigabe-PINs kriege. (...) Ich habe trotzdem diese Nummer angerufen", beichtet sie, nachdem sie voller Panik um ihr Geld nach Hilfe gesucht hatte.
Tatsächlich soll sie während des Gesprächs derart zugetextet und mit Sicherheitsbedenken vollgequatscht worden sein, dass sie "alles geglaubt hat, was der gesagt hat". "Eigentlich fragen die immer nach einem geheimen Code, den du vorher selbst festlegst. Vorher sprechen die gar nicht mit dir... Und das habe ich in der Panik einfach total vergessen."
Amira Aly total aufgebracht, Christian Düren wittert Verarsche
Die angeblich sichere Alternative, um ihren Kontostand zu schützen: ein mysteriöser Sicherheits-Fonds von "American Express".
"Ein Fond, in dem sie meine ganzen Gelder in Sicherheit bringen könnten. Gott sei Dank war ich nicht so blöd", erklärt die Moderatorin ausführlich.
Noch während des Telefonats habe sie schließlich aus Panik heraus immer wieder kleinere Geldbeträge auf ein anderes Konto transferieren wollen, was dem ominösen Mitarbeiter gar nicht gefallen hat. "Das hat dem gar nicht gefallen. Ich habe dann mein Online-Banking gesperrt und zur Krönung mein Handy zurückgesetzt."
Das Problem: Für die Wiederherstellung ihres Smartphones hatte die 33-Jährige ein zweites Exemplar derselben Marke benötigt. "Ich konnte bei meiner Hausbank nicht mal Auskunft erlangen, weil ich keine Zugangsdaten hatte. Mein Handy funktionierte nicht für die Freigabe."
Erst Freund Christian Düren (35) brachte sie darauf, dass sie in der Nacht zuvor reingelegt worden sei. "Also stehe ich jetzt hier und weiß nicht, ob mein Geld weg ist oder nicht. Ich habe mich in meinem Leben noch nie so doof gefühlt."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Amira Aly