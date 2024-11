Nach Trennungs-Schock bei Sandy Meyer-Wölden: War Ex Oliver Pocher schuld am Liebes-Aus?

Köln - Knapp zwei Wochen nach dem plötzlichen Liebes-Aus bei Sandy Meyer-Wölden (41) hat die Podcasterin die Geschehnisse noch einmal mit Ex-Mann Oliver Pocher (46) aufgerollt. War der Comedian insgeheim Schuld am Schlussstrich?

Vier Jahre (2010 bis 2014) waren Oliver Pocher (46) und Sandy Meyer-Wölden (41) verheiratet. (Archivbild) © Felix Hörhager/dpa

Nach gerade einmal fünf Monaten hatte Unternehmer Alexander Müller (38) die Beziehung zu Powerfrau Sandy beendet.

Den Grund konnte die Wahl-Amerikanerin nach eigenen Aussagen nicht ganz verstehen. Inzwischen hat sich aber auch Ex Oli der Thematik angenommen und im Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" über das Scheitern geplaudert.

"Jetzt werden sich viele fragen: War dieser Patchworkurlaub mit den sieben, acht Kindern, war das der Auslöser oder was war es letztendlich? Was ist der Grund? Warum hat es denn jetzt nicht hingehauen?", will Oli von seiner Verflossenen wissen.

Zur Erinnerung: Mitte Oktober waren Sandy und Ex-Freund Alex samt ihrer Kinder aus Ex-Beziehungen auf großer Liebes-Reise in den Vereinigten Staaten.

Statt auf eine Antwort zu warten, legte der Moderator aber knallhart nach. "Du bist einfach halt eine sehr starke Persönlichkeit mit über 40 Jahren und fünf Kindern. (...) Wer dich als Partner hat, der (...) hat ein gewisses Gesamtpaket, was er sich da einkauft."