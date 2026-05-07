Bill Kaulitz mit schlüpfriger Beichte: Nach dem Wein ging es mit Freundin ins Bett

Los Angeles - Dass Bill Kaulitz und sein Zwillingsbruder Tom (beide 36) gerne alkoholische Getränke genießen, ist inzwischen bekannt. Doch was passiert, wenn sie nicht wissen, wann sie damit aufhören sollten?

Bill Kaulitz (36) ist für seinen offenen Umgang mit seiner Sexualität bekannt. © Screenshot/Instagram/Billkaulitz

Darüber sprachen beide in der aktuellen Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood".

Darin schilderte Bill den Besuch einer guten Freundin. Beide hätten sich nur auf ein Glas Wein und zum Plaudern treffen wollen. Doch aus einem Glas wurden mehrere.

"Und ich weiß das auch schon vorher natürlich. Und wenn das erste Glas drin ist, dann so 'Ach komm, wir nehmen uns noch ein zweites'. Und zack, ist es auf einmal vier Uhr morgens", schilderte der Frontmann von Tokio Hotel.

Beide Musiker sind sich jedoch ihres Problems bewusst. Sie kennen beim Trinken kein Ende, ist ihre Selbsterkenntnis.

In Bills Fall führte der eigentlich geplante gemütliche Abend seine Freundin Sarah ins Bett. Jedoch nicht zum Sex, sondern zum Schlafen, wie der 36-Jährige extra nochmal betonte. "Wir schlafen nur in einem Bett."

Wer dachte, dass der für seine Sexgeschichten bekannte Sänger nicht doch noch einen Plottwist parat hatte, wurde nicht enttäuscht.