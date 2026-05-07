Bill Kaulitz mit schlüpfriger Beichte: Nach dem Wein ging es mit Freundin ins Bett
Los Angeles - Dass Bill Kaulitz und sein Zwillingsbruder Tom (beide 36) gerne alkoholische Getränke genießen, ist inzwischen bekannt. Doch was passiert, wenn sie nicht wissen, wann sie damit aufhören sollten?
Darüber sprachen beide in der aktuellen Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood".
Darin schilderte Bill den Besuch einer guten Freundin. Beide hätten sich nur auf ein Glas Wein und zum Plaudern treffen wollen. Doch aus einem Glas wurden mehrere.
"Und ich weiß das auch schon vorher natürlich. Und wenn das erste Glas drin ist, dann so 'Ach komm, wir nehmen uns noch ein zweites'. Und zack, ist es auf einmal vier Uhr morgens", schilderte der Frontmann von Tokio Hotel.
Beide Musiker sind sich jedoch ihres Problems bewusst. Sie kennen beim Trinken kein Ende, ist ihre Selbsterkenntnis.
In Bills Fall führte der eigentlich geplante gemütliche Abend seine Freundin Sarah ins Bett. Jedoch nicht zum Sex, sondern zum Schlafen, wie der 36-Jährige extra nochmal betonte. "Wir schlafen nur in einem Bett."
Wer dachte, dass der für seine Sexgeschichten bekannte Sänger nicht doch noch einen Plottwist parat hatte, wurde nicht enttäuscht.
Gemeinsames Sexting sorgt am nächsten Morgen für Panik
Der Abend sei so wild geworden, dass es zum gemeinsamen Sexting, also dem Schreiben von schlüpfrigen Nachrichten, mit einem Mann kam.
Darunter seien auch Fotos mit dem einen oder anderen "Extra" geknipst und versendet worden. "Wir hatten uns dann auch noch Utensilien besorgt", sagte Bill mit einem peinlich berührten Lachen.
Ihr Chatpartner hingegen habe Fotos und Videos von seinem besten Stück zurückgesendet.
Durch den Alkohol sollen die beiden jedoch völlig vergessen haben, ihre Nachrichten nur für die einmalige Ansicht einzustellen. "Heute Morgen sind wir wieder aufgewacht und dachten: 'Scheiße, wem haben wir wieder alles geschrieben?'"
"Dass man es speichern und behalten kann, das bereut man auf jeden Fall", drückte Tom sein Mitgefühl aus.
"In dem Moment checkt man einfach gar nichts mehr. Wir hatten wieder so viel Spaß", war das Fazit von Bill.
Ihr Chatpartner soll hingegen die Einmalbetrachtung der Fotos und Videos eingeschaltet haben. Bill, clever wie er ist, habe diese mit seinem Handy abfotografiert und für später gespeichert. Unter anderem soll sein Zwillingsbruder Tom bereits einige davon gesehen haben.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/Billkaulitz