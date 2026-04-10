Kein Happy End: Alessandra Meyer-Wölden wieder Single
Köln - Diesmal ist es wohl endgültig: Alessandra Meyer-Wölden (43) und Alexander Müller (41) gehen wieder getrennte Wege.
Wie die BILD exklusiv erfahren haben will, hat die Moderatorin vor einigen Wochen selbst den Schlussstrich unter die Beziehung gezogen. Auf Anfrage wurde das Liebes-Aus demnach auch offiziell vom Management der 43-Jährigen bestätigt.
Aus dem Umfeld der Moderatorin soll zudem zu hören sein, dass sie die Trennung "stark und fokussiert" angeht. Alessandra wolle sich voll auf ihre beruflichen Ziele konzentrieren und ihrem Leben eine neue Richtung geben.
Was genau zur Trennung führte, bleibt allerdings offen. Klar scheint lediglich, dass es zwischen den beiden von Anfang an nicht richtig rund lief: Erst 2024 machten sie ihre Beziehung öffentlich. Doch schon wenige Monate später folgte der erste Dämpfer und Müller zog zunächst einen Schlussstrich.
Ganz ohneeinander ging es zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht: 2025 wagte das Paar einen neuen Versuch und zeigte sich wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit.
Alessandra und Alexander: Vom Comeback zur endgültigen Trennung
Nach ihrem Liebes-Comeback sah man Alessandra und Alexander unter anderem zusammen beim 75. Geburtstag von Thomas Gottschalk (75) auf Sylt oder verliebt auf dem Oktoberfest.
Auch auf Instagram teilte die Moderatorin regelmäßig private Einblicke aus gemeinsamen Urlauben und Erfolgs-Momenten. Jetzt ist aber wohl endgültig Schluss.
Auf ihren Social-Media-Kanälen hält sich die 43-Jährige bislang zu dem Thema bedeckt. Dort ist sie auch als Yoga- und Meditationsexpertin erfolgreich.
Statt Liebesdrama setzt sie offenbar voll auf Karriere, neue Projekte und Zukunftspläne und zeigt sich dabei gewohnt gut gelaunt und unbeschwert.
In der Vergangenheit war sie unter anderem mit Boris Becker (58) verlobt. Mit Oliver Pocher (48) ging sie später die Ehe ein, aus der drei gemeinsame Kinder hervorgingen.
Titelfoto: Felix Hörhager/dpa