Kein Happy End: Alessandra Meyer-Wölden wieder Single

Köln - Diesmal ist es wohl endgültig: Alessandra Meyer-Wölden (43) und Alexander Müller (41) gehen wieder getrennte Wege.

Trotz Liebes-Comeback ist die Beziehung von Alessandra Meyer-Wölden (43) und Alexander Müller (41) nun wohl endgültig gescheitert. © Felix Hörhager/dpa

Wie die BILD exklusiv erfahren haben will, hat die Moderatorin vor einigen Wochen selbst den Schlussstrich unter die Beziehung gezogen. Auf Anfrage wurde das Liebes-Aus demnach auch offiziell vom Management der 43-Jährigen bestätigt.

Aus dem Umfeld der Moderatorin soll zudem zu hören sein, dass sie die Trennung "stark und fokussiert" angeht. Alessandra wolle sich voll auf ihre beruflichen Ziele konzentrieren und ihrem Leben eine neue Richtung geben.

Was genau zur Trennung führte, bleibt allerdings offen. Klar scheint lediglich, dass es zwischen den beiden von Anfang an nicht richtig rund lief: Erst 2024 machten sie ihre Beziehung öffentlich. Doch schon wenige Monate später folgte der erste Dämpfer und Müller zog zunächst einen Schlussstrich.

Ganz ohneeinander ging es zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht: 2025 wagte das Paar einen neuen Versuch und zeigte sich wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit.