Paukenschlag! Sandy Meyer-Wölden soll neue Liebe gefunden haben

Auch Oli soll den neuen Mann an Sandys Seite schon getroffen haben. So seien der "Schwarz und Weiß"-Interpret, die fünffache Mutter und der Unternehmer mit gemeinsamen Freunden im Juli auf einem Rammstein-Konzert gewesen.

Demnach haben sich die beiden auf dem "Greator"-Festival, welches vom 21. bis 22. Juni in der LANXESS arena stattgefunden hat, getroffen haben.

Denn nach Angaben von BILD ist das Model mit dem Unternehmer Alexander Müller zusammen. Ihr neuer Freund soll ebenfalls in der Domstadt leben und drei Kinder haben.

Alexander Müller soll die neue Liebe der gebürtigen Münchenerin sein. © Instagram/alexmueller_original (Screenshot)

Demnach wollen die beiden kein Geheimnis aus ihrer Liebe machen. Daher gehen sie wohl offen damit um und verstecken sich nicht in der Öffentlichkeit.

Zwar wisse man, dass es nicht einfach wird, aber ihre Gefühle sollen so stark sein, dass man es unbedingt miteinander versuchen möchte.

Zudem habe das Paar auch schon gemeinsame Pläne für die Zukunft.

Allerdings soll es noch unklar sein, ob Sandy und ihr neuer Freund in naher Zukunft zusammenziehen werden.

Denn erst vor wenigen Tagen hatte die gebürtige Münchenerin verraten, dass sie nach einer großen Familiensitzung entschieden habe, wieder in die Domstadt zu ziehen.

Der angebliche Grund: Sandy verbringe aufgrund des Podcasts ohnehin viel Zeit in Deutschland. Denn hierzulande sei sie beruflich total eingebunden und die Kinder wären zu der Zeit in Amerika. "Das macht so keinen Sinn", meinte sie.

Jetzt scheint es aber so zu sein, als seien die drei gemeinsamen Kinder Nayla (14) und die Zwillinge Emanuel und Elian (12) nicht der einzige Grund, warum es die 41-Jährige zurück nach Deutschland zieht.