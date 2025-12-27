Neues Foto: Zeigt Katja Krasavice hier erstmals ihren Partner?

Leipzig - Dass Rapperin Katja Krasavice (29) bei vielen Männern gut ankommt, ist kein Geheimnis. Ob es einen Mann an ihrer Seite gibt und wer es ist, ist allerdings nicht ganz klar. Am Donnerstag teilte sie erstmals einen besonderen Schnappschuss, der Antworten geben könnte.

Dieses Foto mit Drilon Cocaj teilte Katja Krasavice (29) in ihrer Instagram-Story. © Bildmontage: Screenshot/instagram/@katjakrasavice

"Heute sind wir einfach schon sieben Jahre zusammen" schrieb die 29-Jährige in ihrer Instagram-Story.

Das Bild zeigt sie und einen dunkelhaarigen Mann. Beide sitzen zusammen in einem Weihnachtschlitten, er hat den Arm um ihre Schultern gelegt, die Blondine hat ihre Hand auf seinem Oberschenkel. Sie lächelt in die Kamera, er lächelt sie an.

Außerdem markierte sie den Account des Mannes. Laut Raptastisch handelt es sich dabei um Drilon Cocaj, einem der erfolgreichsten Musikmanager der Deutschrapszene.

Laut dem Online-Portal managed er unter anderem Krasavice selbst, hat aber auch schon mit bekannten Rappern wie Capital Bra (31) und Mert (29) zusammengearbeitet.

Ob der Mann wirklich der feste Partner von Krasavice ist oder sie lediglich von der beruflichen Verbindung zwischen den beiden spricht, bleibt offen. TAG24 hat beim Management der ehemaligen DSDS-Jurorin nachgefragt. Die Anfrage blieb bislang unbeantwortet.