Sandy, ahoi! Pocher-Ex heuert bei ZDF-Kultserie an

Köln - Nanu, wer hat denn da auf dem "Traumschiff" angeheuert? Pocher-Ex Sandy Meyer-Wölden (41) spielt in der neuen Folge der ZDF-Kultserie in einer Gastrolle mit.

Lässig an die Wand gelehnt posiert Sandy Meyer-Wölden auf dem "Traumschiff". © Instagram/sandymeyerwoelden (Screenshot)

Zu sehen ist Sandy zwar erst am 24. November, schon jetzt wurden allerdings erste Details zu ihrem Auftritt bekannt.

So ist schon jetzt klar, dass das "Traumschiff" in der neuen Folge Kurs in Richtung Argentinien nehmen wird.

Sandy soll dann als Yoga-Lehrerin dem frustrierten Passagier Konrad Schneider (Kai Wiesinger, 58) endlich wieder bessere Laune bescheren.

Der hat nämlich mit einigen Geistern aus der Vergangenheit zu kämpfen. Gemeinsam mit seiner Tochter Lisa (Joyce Ilg, 40) will er seine Ex-Frau Maja (Margarita Broich, 64) auf ihrem Landgut in Südamerika besuchen, ist aber noch immer nicht darüber hinweg, dass ihn Maja vor über 20 Jahren für einen anderen Mann verlassen hat.