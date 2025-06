Sorge um Pocher-Ex: Sandy wird in US-Supermarkt bewusstlos und stürzt zu Boden

Köln/Miami (USA) - Besorgniserregender Zwischenfall um Sandy Meyer-Wölden : Die 42-Jährige ist beim Einkaufen in Miami zusammengebrochen!

Alles in Kürze

Sandy Meyer-Wölden (42) hat in den USA einen plötzlichen Zusammenbruch erlitten. © Instagram/sandymeyerwoelden (Screenshot)

Wie das Model in der neuen Podcast-Episode von "Die Pochers! Frisch recycelt" im Gespräch mit Ex-Mann Oliver Pocher (47) berichtet, wollte sie während des Besuchs ihrer alten Wahl-Heimat in den USA eigentlich nur kurz in den Drogeriemarkt.

Allerdings habe sie sich schon in den Tagen zuvor gesundheitlich "total angeschlagen" gefühlt. In der Warteschlange an der Kasse spitzte sich die Lage dann zu. "Auf einmal ist mir schwarz vor Augen geworden" und "richtig kribbelig", führt Sandy aus.

Ein Mitarbeiter, den die Blondine kurz zuvor noch um Hilfe gebeten hatte, konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren. Sie sei "auf den Boden geknallt" und habe sich "volle Kanne den Kopf angehauen".

Während die Fünffach-Mama von dem Erlebnis erzählt, ist ihr der Schock noch spürbar anzumerken. "Und dann liegst du da erst mal – ohnmächtig, mitten in einem Supermarkt in Amerika, allein", so die Pocher-Ex.

Als sie wieder zu sich kam, hätten "lauter fremde Menschen" um sie herumgestanden, aber niemand habe sie auch nur angefasst. Sandy erklärt dazu: "In Amerika ist es ja ein bisschen anders – die möchten alle nicht verklagt werden."