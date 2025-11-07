"Weit weg" von Ex-Mann Olli Pocher: Sandy will Deutschland den Rücken kehren

Köln - Erst vor rund einem Jahr war Sandy Meyer-Wölden mit Sack und Pack zu ihrem ersten Ex-Mann Oliver Pocher (47) von Miami nach Köln gezogen. Jetzt plant sie ihre nächste Auswanderung!

Model und Moderatorin Sandy Meyer-Wölden (42) plant ihr nächste Auswanderung. © Instagram/sandymeyerwoelden (Screenshot)

Das verrät die 42-Jährige in der neusten Episode ihres gemeinsamen Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt". Ein Wunschziel hat Sandy dabei bereits im Auge. Demnach zieht es die Fünffach-Mama wohl in ein direktes Nachbarland der Bundesrepublik.

"Ich fühle mich so wohl in der Schweiz, dass ich überlege, in einigen Jahren dorthin auszuwandern", erklärt Sandy entschlossen. Die Idee sei auch keineswegs bloß ein Hirngespinst, wie sie betont: "Da spiele ich wirklich mit dem Gedanken."

An die Adresse des Vaters ihrer ältesten drei Kinder gerichtet, schiebt sie mit süffisantem Unterton noch fix hinterher: "Dann bin ich wieder ganz weit weg von dir. Aber du bist ja offen, mitzukommen, hast du gesagt."

Olli kontert gewohnt schlagfertig. "Ja, aber nicht deinetwegen", witzelt der Comedian und ergänzt: "Das Steuerkonstrukt der Schweiz hat mich schwer überzeugt, ehrlicherweise." Dem kann die gebürtige Münchenerin nur uneingeschränkt beipflichten.