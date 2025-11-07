"Weit weg" von Ex-Mann Olli Pocher: Sandy will Deutschland den Rücken kehren
Köln - Erst vor rund einem Jahr war Sandy Meyer-Wölden mit Sack und Pack zu ihrem ersten Ex-Mann Oliver Pocher (47) von Miami nach Köln gezogen. Jetzt plant sie ihre nächste Auswanderung!
Das verrät die 42-Jährige in der neusten Episode ihres gemeinsamen Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt". Ein Wunschziel hat Sandy dabei bereits im Auge. Demnach zieht es die Fünffach-Mama wohl in ein direktes Nachbarland der Bundesrepublik.
"Ich fühle mich so wohl in der Schweiz, dass ich überlege, in einigen Jahren dorthin auszuwandern", erklärt Sandy entschlossen. Die Idee sei auch keineswegs bloß ein Hirngespinst, wie sie betont: "Da spiele ich wirklich mit dem Gedanken."
An die Adresse des Vaters ihrer ältesten drei Kinder gerichtet, schiebt sie mit süffisantem Unterton noch fix hinterher: "Dann bin ich wieder ganz weit weg von dir. Aber du bist ja offen, mitzukommen, hast du gesagt."
Olli kontert gewohnt schlagfertig. "Ja, aber nicht deinetwegen", witzelt der Comedian und ergänzt: "Das Steuerkonstrukt der Schweiz hat mich schwer überzeugt, ehrlicherweise." Dem kann die gebürtige Münchenerin nur uneingeschränkt beipflichten.
Wetter, Essen, Leute: Sandy Meyer-Wölden schwärmt von der Schweiz
Gänzlich abgeneigt von einer Auswanderung scheint der 47-Jährige, der zwar in Hannover geboren wurde, aber seit 26 Jahren in Köln lebt, nicht zu sein. Er finde die Schweiz "super", wie er sagt. Vor allem Zürich hat es ihm angetan. "Ich liebe die Stadt", so Pocher.
Seine erste Ehefrau wirft daraufhin ein, dass sich beide vor 15 Jahren wohl kaum hätten vorstellen können, einmal einen festen Wohnsitz in der ruhigen Schweiz überhaupt nur in Erwägung zu ziehen. Mittlerweile könne es ihr aber gar "nicht ruhig genug" sein.
"Und es ist ein Land, in dem alles funktioniert. Es ist sauber, die Leute sind nett, das Essen ist gut, das Wetter ist toll", zählt Sandy im Anschluss noch viele weitere Vorzüge der Alpenrepublik auf.
Pocher und Meyer-Wölden haben zusammen drei Kinder, darunter auch Zwillinge. 2013 wurde ihre Trennung bekannt. Meyer-Wölden zog nach dem Ehe-Aus mit den Kindern in die USA. 2024 kehrte sie zurück nach Deutschland.
Titelfoto: Arno Burgi/dpa