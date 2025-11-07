Namensänderung beim Ex-"DSDS"-Sieger? Pietro Lombardi überrascht Fans

Köln - Pietro Lombardi (33) sorgte mal wieder für Verwunderung bei seinen Fans: Eine angekündigte Namensänderung seinerseits überraschte seine Community.

Pietro Lombardi (33) hat seinen neuen Namen mit seinen Anhängern geteilt. © Rolf Vennenbernd/dpa

Zuletzt versetzte der ehemalige Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" seine rund zwei Millionen Anhänger mit einer beunruhigenden Instagram-Story in Aufregung.

Gesundheitliche Probleme machten dem dreifachen Vater zu schaffen. Eine genaue Diagnose konnte bisher immer noch nicht getätigt werden.

Jetzt sorgte er abermals für Verwirrung bei seinen Anhängern. Denn in seinem Twitch-Stream offenbarte der gelernte Pizzabäcker nun, dass er "nicht mehr Pietro Lombardi" heiße.

Künftig wolle der bekennende Fan des Karlsruher SC nämlich als "Pepe" auftreten.

Auch auf seinem Instagram-Kanal teilte Pietro seinen neuen Namen seinen Followern mit - inklusive eines Links zu seinem Twitch-Stream.