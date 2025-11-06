Baby-Drama um Loredana Wollny: Mann und Sohn dürfen nicht einreisen
Hückelhoven - Mitten in der Hochphase ihrer Schwangerschaft kämpft Loredana Wollny (21) derzeit mit den deutschen Behörden. Wird die künftige Zweifach-Mama etwa komplett sich selbst überlassen?
Schon vor rund einer Woche hatte die 21-Jährige auf Rat ihrer Ärzte die Türkei verlassen, um in Deutschland ihr zweites Baby zur Welt zu bringen.
Trotzdem hat die baldige Zweifach-Mama aber ein Riesenproblem: Ehemann Servet (25) und Sohnemann Aurelio (2) dürfen nicht einreisen!
"Mein Mann, mein Kind und ich stecken in einer unvorstellbar schweren Zeit. Ich bin schwanger – eine Risikoschwangerschaft. Und trotzdem sitze ich alleine in Deutschland", klagt die jüngste Tochter von Silvia Wollny (60) in einem minutenlangen Video auf Instagram.
Bereits seit zwei Jahren kämpfen Loredana und Servet für ein Visum des 25-Jährigen. Den ersten Antrag hatten die Behörden deshalb abgelehnt, weil man Sorge davor habe, dass Servet nicht mehr in sein Heimatland Türkei zurückkehren werde.
Loredana Wollny im Stich gelassen von Behörden?
"Der Grund, warum Servet nicht nach Deutschland darf, liegt beim Amt", erklärt Loredana kurzum.
Durch die Hochzeit vor einem halben Jahr soll nun aber ein zweiter Anlauf gestartet werden - auch wegen der Risikoschwangerschaft mit akuten Nierenproblemen.
Sowohl die Konsulate in Izmir und Antalya, das Auswärtige Amt und der Bürgerservice in Berlin schweigen aber zu dem Thema. Erst bei einem Notfall-Visum-Termin im September habe die 21-Jährige "alle Unterlagen vollständig abgegeben – sogar einen ärztlichen Nachweis, der meinen kritischen Gesundheitszustand belegt. Uns wurde gesagt, wir würden nach 7 bis 14 Tagen etwas hören."
Bis heute warten Loredana und Servet auf eine Antwort der deutschen Behörden. Vor Geburt in die Türkei zurückkehren kommt für das Familienküken nicht infrage. "Meine Nieren machen nicht gut mit und mein Gefühl sagt, dass es nicht mehr lange dauert, bis das Baby kommt."
Verzweifelt und hilflos will sie der Bürokratie ins Gewissen reden: "Die Situation ist auch psychisch kaum auszuhalten – für mich und für mein kleines Kind. Ich fühle mich verzweifelt, hilflos, allein gelassen. Es geht hier nicht um Papiere oder Bürokratie, es geht um Liebe."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Loredana Wollny