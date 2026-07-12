Polizisten zeigen Alessia Herren vor Friseursalon an, die tobt: "Maximal lächerlich!"

Köln - Alessia Herren hat Ärger mit dem Gesetz: Wie die 24-Jährige im Netz offenbarte, wurde sie von zwei Polizisten angezeigt. Der Grund machte sie völlig fassungslos.

Alessia Herren (24) hat eine Anzeige wegen Urkundenfälschung am Hals. © Bildmontage: Instagram/alessiamillane (Screenshots)

Spürbar aufgebracht meldete sich die Tochter von "Lindenstraße"-Schauspieler und Reality-TV-Star Willi Herren (†45) in ihrer Instagram-Story zu Wort, um ihren rund 228.000 Followern von dem Vorfall zu berichten.

"Ich muss euch was erzählen, ich komm' gar nicht klar", begann Alessia ihren Monolog. Zusammen mit ihrem Ehemann Can sei sie gerade beim Augenbrauenzupfen gewesen. Ihr Auto hatten sie vor dem Friseursalon abgestellt.

Als die beiden sich auf den Heimweg machen wollten, habe plötzlich ein Streifenwagen vor ihnen gehalten. Einer der Beamten sei ausgestiegen und sofort hinter ihren Wagen gelaufen.

"Wir dachten nur so, hä, was ist los? Was geht ab?", erzählt die Zweifach-Mama weiter. Schließlich sei dann auch noch der zweite Kollege ausgestiegen. Anschließend hätten die Beamten "irgendwas in ihr Handy eingegeben".

Mit dem Ergebnis hat Alessia jedoch nicht gerechnet: "Das ist eine Urkundenfälschung, wir müssen leider jetzt eine Anzeige erstatten!", zitierte die ehemalige "Dschungelcamp"-Teilnehmerin die Polizisten.