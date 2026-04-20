Zum fünften Todestag von Papa Willi (†45): Alessia Herren teilt extrem emotionale Botschaft
Köln - Anlässlich des fünften Todestags von Papa Willi (†45) hat Realitystar Alessia Herren (24) herzergreifende und ganz emotionale Zeilen in den Himmel geschickt.
Mit jeder Menge Gefühl hat sich die "The 50"-Kandidatin am Montagnachmittag bei ihrer Community gemeldet und vor den Augen ihrer Fans emotional blankgezogen und sich haargenau an den Todestag ihres Papas erinnert.
"Heute vor fünf Jahren, am 20.04.2021, kam die Nachricht, dein Papa ist nicht mehr da. Es zerriss mir das Herz, für mich ist eine Welt zusammen gebrochen", schreibt die baldige Zweifach-Mama.
"Keiner kann diesen Schmerz, den ich fühle, dieses Leid, das ich in mir habe, diese Qual, die mich zerreißt, so sehr verstehen sehen und spüren wie du, Papa. Ein Schmerz den mir niemand nehmen kann. Ich vermisse dich so sehr, ich kann es immer noch nicht glauben, das du nicht mehr bei uns bist."
Ähnlich wie der Kult-Kölner selbst - der in einer Geburtstagsnachricht zu ihrem 19. Geburtstag von seiner besten Freundin spricht - denkt auch die heute 24-Jährige über das Verhältnis zu Papa Willi nach.
"Du wolltest mir noch so viel von der Welt zeigen. Papa, verzeih mir bitte all die Fehler, die ich getan habe. Denn ich verzeih’’ dir ALLES! Papa, ich hätte dich so gerne noch einmal fest in den Arm genommen. Wie konntest du so früh von uns gehen, Papa. Wie?", schreibt die 24-Jährige voller Trauer.
Alessia Herren teilt emotionale Liebesbotschaft
Über die Hintergründe des Ablebens des ehemaligen "Lindenstraßen"-Stars ist bis heute nicht allzu viel bekannt. Die spätere Obduktion des Entertainers soll lediglich ergeben haben, dass der Schauspieler an einem Herzstillstand - ausgelöst von Drogen, Alkohol und Tabletten - in seiner Kölner Wohnung verstorben war.
Für Tochter Alessia scheint sich die Welt seitdem nicht mehr wie zuvor zu drehen.
"Jetzt sehe ich dich nie wieder. Jetzt kann ich dich nie wieder anrufen oder mit dir schreiben. Wer löst jetzt all meine Probleme? Wer weckt mich morgens früh um 6 Uhr, um zu drehen? Wer bringt mir eine leckere frische Hühnersuppe und Medikamente, wenn ich krank bin?", sind nur einige der Fragen, welche die ehemalige "Sommerhaus der Stars"-Bewohnerin in den Raum stellt.
Statt in Trauer zu versinken, zeigt sich die TV-Bekanntschaft ebenso kämpferisch wie Papa Willi. "Du warst immer mein Held. Du hast mich immer wie ein Löwe vor jedem verteidigt. Wir zwei waren und sind für immer unzertrennlich gewesen. Du warst ein starker Mann mit voller Lebensfreude."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Alessia Herren