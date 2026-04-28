Süße Neuigkeiten von Alessia Herren: Ihr Baby ist da! Es ist ein ...
Köln - Realitystar Alessia Herren (24) hat zum Start in die neue Woche zuckersüße Neuigkeiten rund um ihre Familie verraten. Ihr zweites Kind ist da!
Mit einem niedlichen Beitrag auf Instagram hat die Tochter von Willi Herren (†45) öffentlich gemacht, dass ihr Söhnchen vor einer Woche das Licht der Welt erblickt hat.
"Manchmal wird es still, weil das Leben gerade die schönsten Kapitel schreibt… Am 21.04.2026 ist unser kleiner Sohn geboren und wir sind jetzt zu viert", schreibt die 24-Jährige.
Zusammen mit Ehemann Can Nitkewitz (27) hat die ehemalige "Sommerhaus der Stars"-Bewohnerin bereits Tochter Anisa-Amalia, die vor drei Jahren auf die Welt gekommen war.
"Ein neues Kapitel hat begonnen, voller Liebe, kleiner Wunder und ganz viel Gefühl", heißt es in ihrem Beitrag.
Untermalt werden ihre Baby-News mit einem drolligen Schwarz-Weiß-Video, in dem sie, Can und Tochter Anisa-Amalia nacheinander ihre ausgestreckten Hände in die Mitte halten und sich schließlich zu dritt festhalten.
Alessia Herren erlebt schmerzhafte Geburt
"Hier war es lange ruhig, aber jetzt bin ich wieder da", erklärt die Ex-Dschungelcamperin ihre tagelange Abwesenheit.
Andere Infos zum Namen ihres Kindes hat die frischgebackene Zweifach-Mama aber bislang für sich behalten. Stattdessen hat Alessia mehrere Fotos von unmittelbar vor der Geburt hochgeladen. "Ich habe die Schmerzen der Wehen nicht mehr aushalten können, sodass ich mich gegen 7 Uhr dazu entschieden habe, die PDA zu nehmen", teilt sie zwischenzeitlich mit.
Ähnlich wie bei ihrer ersten Geburt von Anisa-Amalia waren auch diesmal Can und ihre Mama mit im Kreißsaal, verrät Alessia in einem der Story-Slides.
"Es war definitiv schmerzhafter als bei der ersten Geburt. Um 11:44 Uhr kam der Kleine dann Gott sei Dank gesund auf die Welt. In diesem Moment waren einfach alle Schmerzen vergessen", heißt es zum Ende ihres Geburts-Updates.
Ihre Community bekommt sich angesichts dessen kaum ein vor Freude und hinterlässt in den Kommentaren jede Menge Glückwünsche. Ganz vorne mit dabei: Ariel (22) und Vanessa Nwattu (26).
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa