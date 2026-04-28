28.04.2026 09:26 Süße Neuigkeiten von Alessia Herren: Ihr Baby ist da! Es ist ein ...

Realitystar Alessia Herren hat auf Instagram die Geburt ihres zweiten Kindes verraten. Allerdings verlief diese deutlich anders als die von Tochter Anisa-Amalia

Von Maurice Hossinger

Köln - Realitystar Alessia Herren (24) hat zum Start in die neue Woche zuckersüße Neuigkeiten rund um ihre Familie verraten. Ihr zweites Kind ist da!

Noch vor der Geburt ihres Sohnes hat Alessia Herren ein Video aufgenommen, das sie nun hochgeladen hat. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Alessia Herren Mit einem niedlichen Beitrag auf Instagram hat die Tochter von Willi Herren (†45) öffentlich gemacht, dass ihr Söhnchen vor einer Woche das Licht der Welt erblickt hat. "Manchmal wird es still, weil das Leben gerade die schönsten Kapitel schreibt… Am 21.04.2026 ist unser kleiner Sohn geboren und wir sind jetzt zu viert", schreibt die 24-Jährige. Zusammen mit Ehemann Can Nitkewitz (27) hat die ehemalige "Sommerhaus der Stars"-Bewohnerin bereits Tochter Anisa-Amalia, die vor drei Jahren auf die Welt gekommen war. Promis & Stars Influencerinnen-Zwist endet tödlich! 32-Jährige von Kollegin überfahren "Ein neues Kapitel hat begonnen, voller Liebe, kleiner Wunder und ganz viel Gefühl", heißt es in ihrem Beitrag. Untermalt werden ihre Baby-News mit einem drolligen Schwarz-Weiß-Video, in dem sie, Can und Tochter Anisa-Amalia nacheinander ihre ausgestreckten Hände in die Mitte halten und sich schließlich zu dritt festhalten.

Alessia Herren erlebt schmerzhafte Geburt