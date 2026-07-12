"Geschmackloser geht es nicht": Bill Kaulitz macht sich über Taylor Swifts Hochzeit lustig

Los Angeles (Kalifornien) - Mega-Star Taylor Swift (36) hat geheiratet: Bill Kaulitz (36) geht das jedoch mächtig gegen den Strich!

Bill Kaulitz (36) ist kein Fan von Mega-Star Taylor Swift (36). © Screenshot/Instagram/Billkaulitz

Die Sängerin und NFL-Star Travis Kelce (36) haben sich vor knapp einer Woche in New York das Ja-Wort gegeben. Während sich Swifties auf der ganzen Welt für die frisch Verheirateten freuen, findet Bill Kaulitz kaum nette Worte für das Paar.

"Ich möchte noch über einen ganz, ganz dunklen, traurigen Tag sprechen, den es für mich in dieser Woche gab, und zwar ist Travis Kelce offiziell verheiratet", verkündet er im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood".

Es ist kein Geheimnis, dass der Tokio-Hotel-Frontmann in den Footballer verknallt ist. Dass der Spieler der Kansas City Chiefs nun endgültig vom Markt ist, stößt ihm daher sauer auf.

Auch über die Location der Hochzeit kann Bill nichts Positives sagen. Swift und Kelce sollen im berühmten Madison Square Garden in New York in großer Runde geheiratet haben. "Ich meine, geschmackloser geht es nicht! Das hat alles bestimmt sie zu verantworten", meckert er weiter.

Die Feierlichkeiten fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Details zum Hochzeitskleid, den Gästen und Co. bleiben weiterhin ein großes Geheimnis.