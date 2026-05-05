Alessia Herren lüftet Geheimnis: Ihr zweites Baby hört auf den seltenen Namen ...

Köln - Rund zwei Wochen nach der Geburt ihres Babys hat Alessia Herren (24) jetzt ein weiteres süßes Geheimnis rund um den neuen Erdenbürger gelüftet.

TV-Star Alessia Herren (24) hat am 21. April ihr zweites Kind zur Welt gebracht. © Instagram/Alessia Herren

Am 21. April brachte die Tochter der verstorbenen "Lindenstraße"-Legende Willi Herren (†45) ihr zweites Kind zur Welt - einen kleinen Sohn. Den Namen behielt die stolze Mama zunächst für sich. Jetzt ist die Katze aus dem Sack.

Neugierige Follower wollten es im Rahmen einer Instagram-Fragerunde des TV-Stars (unter anderem "Dschungelcamp") nämlich ganz genau wissen und hakten nach. Tatsächlich lieferte ihnen Alessia eine Antwort: Demnach hört ihr kleiner Sohn auf den Namen Ates.

Zusätzlich verriet die 24-Jährige, dass der Kleine mit einem Gewicht von 4315 Gramm bei einer Körpergröße von 55 Zentimetern geboren wurde.

Ihr erneutes Mamaglück hatte Alessia mit einem niedlichen Beitrag auf ihrem Insta-Kanal verkündet. "Manchmal wird es still, weil das Leben gerade die schönsten Kapitel schreibt. [...] Wir sind jetzt zu viert", teilte die Kölnerin mit.