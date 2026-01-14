Alessia Herren hautnah: Diese Nachricht von Papa Willi (†) rührt zu Tränen

Köln - Große Emotionen und jede Menge Gefühle zum Geburtstag! Realitystar Alessia Herren (24) hat anlässlich ihres Ehrentags eine herzergreifende Nachricht von Papa Willi (†45) geteilt.

Mit diesen Worten denkt Alessia Herren via Instagram an den letzten Geburtstagsgruß von Papa Willi (†) - von Ehemann Can gab es als Geschenk eine Goldkette mit Willis Konterfei. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Alessia Herren

Fast vier Jahre ist der Kult-Kölner und TV-Star inzwischen schon tot - für Tochter Alessia lebt ihr Papa aber ewig weiter.

Das macht die baldige Zweifach-Mama auch zu ihrem Geburtstag klar. Denn: Auf Instagram teilt die frischgebackene 24-Jährige die letzten Glückwünsche ihres Papas.

"Oh man, wie die Zeit vergeht. Meine über alles geliebte Prinzessin wird heute 19 Jahre alt. Eine kleine Frau bist du schon, und was für eine Frau. Du bist nicht nur meine Prinzessin und Tochter, nein, du bist auch meine allerbeste Freundin", schrieb Willi seiner Tochter vor vier Jahren via WhatsApp.

Fünf Jahre später reagiert die Ex-Dschungeldritte emotional und voller Stolz, denkt dabei an die gemeinsame Zeit zurück.

"Deine über alles geliebte Prinzessin wird heute schon 24 Jahre alt. Eine kleine Frau, bald Mama von zwei Kindern... die du leider nie kennenlernen durftest."