Alessia Herren hautnah: Diese Nachricht von Papa Willi (†) rührt zu Tränen

Anlässlich ihres Geburtstags teilt Alessia Herren via Instagram eine rührende und emotionale Nachricht von Papa Willi (†).

Von Maurice Hossinger

Köln - Große Emotionen und jede Menge Gefühle zum Geburtstag! Realitystar Alessia Herren (24) hat anlässlich ihres Ehrentags eine herzergreifende Nachricht von Papa Willi (†45) geteilt.

Mit diesen Worten denkt Alessia Herren via Instagram an den letzten Geburtstagsgruß von Papa Willi (†) - von Ehemann Can gab es als Geschenk eine Goldkette mit Willis Konterfei.  © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Alessia Herren

Fast vier Jahre ist der Kult-Kölner und TV-Star inzwischen schon tot - für Tochter Alessia lebt ihr Papa aber ewig weiter.

Das macht die baldige Zweifach-Mama auch zu ihrem Geburtstag klar. Denn: Auf Instagram teilt die frischgebackene 24-Jährige die letzten Glückwünsche ihres Papas.

"Oh man, wie die Zeit vergeht. Meine über alles geliebte Prinzessin wird heute 19 Jahre alt. Eine kleine Frau bist du schon, und was für eine Frau. Du bist nicht nur meine Prinzessin und Tochter, nein, du bist auch meine allerbeste Freundin", schrieb Willi seiner Tochter vor vier Jahren via WhatsApp.

Fünf Jahre später reagiert die Ex-Dschungeldritte emotional und voller Stolz, denkt dabei an die gemeinsame Zeit zurück.

"Deine über alles geliebte Prinzessin wird heute schon 24 Jahre alt. Eine kleine Frau, bald Mama von zwei Kindern... die du leider nie kennenlernen durftest."

Alessia Herren gedenkt Papa Willi

Die werdende Zweifach-Mama erzählt ihrer Tochter Amalia regelmäßig von Opa Willi.  © Henning Kaiser/dpa

Ähnlich wie Papa Willi denkt auch Alessia über das Verhältnis zwischen Papa und Tochter. "Du bist nicht nur mein Vater, du bist mein allerbester Freund."

Trotz der Tatsache, dass ihr Opa im April 2021 verstarb, ist Willi fast täglich Gesprächsthema im Hause Herren, erklärt Alessia in ihrer Story. "Zu meinem Ehrentag möchte ich noch sagen, meine Kinder kennen dich, auch wenn sie dich nie richtig kennenlernen durften. Amalia liebt dich so sehr... sie ruft oft nach dir."

"Und weißt du, warum? Weil ich mit Stolz immer von dir erzähle. Ich bin soooo stolz auf dich so einen tollen Vater wie dich zu haben. Blut ist dicker als Wasser. In ewiger Liebe deine jecke Tochter", heißt es zum Abschluss der herzergreifenden Story.

Der TV-Star wurde am 20. April 2021 tot in einer Wohnung in Köln-Mühlheim entdeckt. Bis heute halten sich Gerüchte, dass der langjährige Darsteller der "Lindenstraße" an einer Überdosis gestorben sei.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Alessia Herren, Henning Kaiser/dpa

