Alessia Herren im siebten Himmel: Sie ist wieder schwanger

Köln - Knapp drei Jahre nach der Geburt ihres ersten Kindes lässt Alessia Herren (23) jetzt zum zweiten Mal die Baby-Bombe platzen! Die Tochter von Willi Herren (†45) ist wieder schwanger.

Im Dschungelcamp kämpfte sich Alessia Herren im Januar dieses Jahres bis ins Finale. © RTL/DPA

Mit dieser freudigen Nachricht kam die Kandidatin von "Deutschlands dümmster Promi" am Freitagvormittag um die Ecke.

Erst kurz zuvor hatte die Drittplatzierte des diesjährigen Dschungelcamps verraten, in der nächsten Staffel von "The 50" dabei zu sein und um 50.000 Euro Preisgeld zu kämpfen.

Ab sofort darf sich die 23-Jährige aber erstmal auf Baby Nummer zwei freuen. Auf Instagram schreibt Alessia: "Surprise surprise ✨ Wenn aus Liebe Leben wird, unsere Familie wächst.🤍 Baby Nr. 2 loading… 🧸", heißt es zu einem Videoclip.

Darin zu erkennen: nicht allzu viel. Nur die dunklen Silhouetten ihrer Tochter Anisa-Amalia - die Mama Alessia auf den Babybauch küsst -, von Ehemann Can Nitkewitz (29) und ihre eigene.