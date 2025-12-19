Alessia Herren im siebten Himmel: Sie ist wieder schwanger
Köln - Knapp drei Jahre nach der Geburt ihres ersten Kindes lässt Alessia Herren (23) jetzt zum zweiten Mal die Baby-Bombe platzen! Die Tochter von Willi Herren (†45) ist wieder schwanger.
Mit dieser freudigen Nachricht kam die Kandidatin von "Deutschlands dümmster Promi" am Freitagvormittag um die Ecke.
Erst kurz zuvor hatte die Drittplatzierte des diesjährigen Dschungelcamps verraten, in der nächsten Staffel von "The 50" dabei zu sein und um 50.000 Euro Preisgeld zu kämpfen.
Ab sofort darf sich die 23-Jährige aber erstmal auf Baby Nummer zwei freuen. Auf Instagram schreibt Alessia: "Surprise surprise ✨ Wenn aus Liebe Leben wird, unsere Familie wächst.🤍 Baby Nr. 2 loading… 🧸", heißt es zu einem Videoclip.
Darin zu erkennen: nicht allzu viel. Nur die dunklen Silhouetten ihrer Tochter Anisa-Amalia - die Mama Alessia auf den Babybauch küsst -, von Ehemann Can Nitkewitz (29) und ihre eigene.
Community und Promi-Kolleginnen gratulieren
Welchen Stellenwert ihre Familie im Leben der 23-Jährigen hat - davon konnten sich die TV-Zuschauer zum Start des Jahres bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" überzeugen. Immer wieder hatte sie betont, ihre eigene kleine Familie und Papa Willi stolz machen zu wollen.
"Mein Vater ist natürlich mein Vater. Ihn möchte ich genauso stolz machen. Er ist meine Familie, ob er jetzt hier ist oder nicht", erklärte die werdende Zweifach-Mama am Lagerfeuer.
Ihre Fans sind sich derweil sicher, dass Papa Willi ein ganz besonderes Auge auf seinen Nachwuchs wirft. "Dein Papa schaut von oben zu und passt auf dich und seine Enkelkinder auf", schrieb eine Userin in die Kommentare ihres jüngsten Beitrags.
Auch Promi-Kollegen hauten fleißig in die Tasten und gratulierten Alessia. Neben Daniela Büchner (47) gratulierten auch Anita Latifi (29) und Brenda Brinkmann (22). Informationen von RTL zufolge soll die 23-Jährige schon im siebten Monat sein.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Alessia Herren