Mit Texas Patti: Oliver Pocher dreht Pornofilm in den USA
Köln - So hat man Oliver Pocher (47) noch nicht gesehen: Der Kölner Comedian war unlängst in den USA unterwegs - für einen Pornodreh!
"Das war ganz spannend. Im Vorfeld gibt es mehr Schriftverkehr als Geschlechtsverkehr. Alles wird geprüft. Gesundheitszeugnisse müssen aktuell her. Alle müssen natürlich über 18 sein. Und dann schaut man halt", erklärt der "Schwarz und Weiß"-Interpret das Vorgehen bei "Bild".
Allerdings stand der fünffache Vater "nur" hinter der Kamera. In der Hauptrolle war Sexfilm-Sternchen Texas Patti (44), die eigentlich Bettina Habig heißt, zu sehen.
"Wir haben uns im vergangenen Jahr auf der Venus Berlin kennengelernt", verrät die 44-Jährige auf BestFans. Der gebürtige Hannoveraner habe auf Nachfrage dann sofort seine Bereitschaft signalisiert.
Für sein Format "Rent a Pocher" habe er schließlich den Job eines Pornoregisseurs übernommen.
"Ich habe bis hin zur Kamera alles am Set gemacht. Das gibt es bei mir aus erster Hand. Da gab's keine Grenze", so der Kölner Comedian.
Oliver Pocher verrät: So würde er als Porno-Darsteller heißen
Aktiv vor die Kamera sei er jedoch nicht getreten und auch Angst, dass irgendwas Schiefgehe, habe er nicht gehabt.
"Es kamen ja sozusagen nur Sachen aus der Hose raus. Das war gar nicht so spektakulär", erzählt der Ex-Mann von Amira Aly (33), dessen Pornoname angeblich Pochinator sei, wie er sich von ChatGPT hat sagen lassen.
"Der Name hat mir gefallen", gesteht Oli.
Einen kompletten Film werde es nicht zu sehen geben, aber die Szenen seien für Texas Patti und ihre Kollegin als Promo-Material gedacht.
Aber was werden wohl die Eltern des Komikers zu seinem Ausflug die Sexfilm-Welt sagen?
"Meine Eltern werden mächtig stolz sein. Sexfilme drehen ist ja etwas, womit man ordentlich Geld verdienen kann. Das macht sie am glücklichsten", erklärt der 47-Jährige abschließend mit ein wenig Humor.
Titelfoto: Instagram/OliverPocher (Screenshot)