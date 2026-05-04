Alessia Herren lüftet Geheimnis: Ihr zweites Baby hört auf den seltenen Namen ...
Köln - Rund zwei Wochen nach der Geburt ihres Babys hat Alessia Herren (24) jetzt ein weiteres süßes Geheimnis rund um den neuen Erdenbürger gelüftet.
Am 21. April brachte die Tochter der verstorbenen "Lindenstraße"-Legende Willi Herren (†45) ihr zweites Kind zur Welt - einen kleinen Sohn. Den Namen behielt die stolze Mama zunächst für sich. Jetzt ist die Katze aus dem Sack.
Neugierige Follower wollten es im Rahmen einer Instagram-Fragerunde des TV-Stars (unter anderem "Dschungelcamp") nämlich ganz genau wissen und hakten nach. Tatsächlich lieferte ihnen Alessia eine Antwort: Demnach hört ihr kleiner Sohn auf den Namen Ates.
Zusätzlich verriet die 24-Jährige, dass der Kleine mit einem Gewicht von 4315 Gramm bei einer Körpergröße von 55 Zentimetern geboren wurde.
Ihr erneutes Mamaglück hatte Alessia mit einem niedlichen Beitrag auf ihrem Insta-Kanal verkündet. "Manchmal wird es still, weil das Leben gerade die schönsten Kapitel schreibt. [...] Wir sind jetzt zu viert", teilte die Kölnerin mit.
Körperliche Veränderungen setzten Alessia Herren nach Geburt schwer zu
Zusammen mit Ehemann Can Nitkewitz (27) hat Alessia bereits Tochter Anisa-Amalia, die vor drei Jahren auf die Welt gekommen war. Ihr Bruder hatte indes ganz schön auf sich warten lassen: Ates machte sich erst sechs Tage nach dem errechneten Termin auf den Weg.
Bereits in der vergangenen Woche hatte Alessia ein sehr persönliches und ehrliches Update zu ihren körperlichen Veränderungen im Rahmen der zweiten Schwangerschaft abgegeben.
"Ich hab mich in der Schwangerschaft kaum gemeldet, weil ich mich einfach nicht wohlgefühlt habe. Mein Körper und meine Haut haben sich so verändert", erklärte die Zweifach-Mama. Außerdem gab sie offen zu, sich seitdem "hässlich" zu fühlen.
Vor allem die Bildung von Pigmentflecken im Gesicht hätte ihr arg zugesetzt, wie die ehemalige "Sommerhaus der Stars"-Bewohnerin offenbarte.
Titelfoto: Instagram/Alessia Herren