Alessia Herren meldet sich nach Geburt zu Wort: "Dachte, ich sterbe"

Köln – Willi Herrens (†45) Tochter Alessia Herren (21) ist seit mehr als zwei Wochen Mutter einer Tochter . Am Wochenende meldete sie sich zum ersten Mal ausführlich bei ihren Fans und gab Details zur Geburt bekannt.

Alessia Herren (21) ist die Tochter des Entertainers Willi Herren (†45). © Screenshot/Instagram/alessiamillane

Zum Ende ihrer Schwangerschaft verschwand das 21-jährige Reality-Sternchen für knapp drei Monate von der Bildfläche. Zwischenzeitlich machten sich ihre Fans große Sorgen, doch mit der Geburt ihrer gesunden Tochter Anisa-Amalia waren diese wie in Luft aufgelöst.

Jetzt gab die Kölnerin den wahren Grund für ihre Abwesenheit preis: "Weil ich einfach solche Depressionen mit mir selber hatte. Ich habe mich so unwohl in meinem Körper gefühlt, mit meinem Aussehen." Sie habe die Lust an allem verloren und sich für ihr eigenes Wohlbefinden aus der virtuellen Welt verabschiedet.

Inzwischen gehe es ihr und ihrer Tochter jedoch blendend, die ersten neun Tage als Familie in der neu bezogenen Wohnung seien wundervoll. Auch, wenn die junge Mutter zu Beginn sehr überfordert gewesen sei. "Man fragt sich: Ist man eine gute Mutter? Macht man alles richtig?" Inzwischen wachse sie jedoch in ihre neue Rolle hinein und genieße jede Sekunde mit ihrem kleinen Nachwuchs.



Wer jetzt allerdings hofft, die kleine Anisa in Zukunft zu Gesicht zu bekommen, hat sich geirrt: Alessia und ihr Ehemann Can haben sich dafür entschieden, lediglich Körperteile wie Hände oder Füße von ihrer Tochter im Internet preiszugeben.

"Die Welt ist einfach zu gefährlich", lautete Alessias Begründung.