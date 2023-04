Alessia Herren meldet sich mit süßen Neuigkeiten: Ihre Tochter ist da!

Köln - Reality-Sternchen Alessia Herren (21) verkündete am heutigen Mittwoch tolle Neuigkeiten: Die Kölnerin hat ihr erstes Kind zur Welt gebracht!

Alessia Herren (21) ist im April zum ersten Mal Mutter geworden. © Instagram/alessiamillane

Rund neun Monate hatten Alessia und ihr Ehemann Can auf diesen Moment hingefiebert - nun war es endlich so weit!

Nachdem es auf dem Instagram-Kanal der Reality-TV-Teilnehmerin in den vergangenen Wochen still geworden war, meldete sich die Tochter des verstorbenen Entertainers Willi Herren (†45) am Mittwochabend bei ihren rund 100.000 Fans zurück und hatte gleich die süßen Neuigkeiten im Gepäck.

So verkündete Alessia feierlich, dass ihre kleine Tochter das Licht der Welt erblickt hat!

"Wir sind unfassbar stolz und dankbar für das tolle Leben mit unserer kleinen Prinzessin", schrieb die frisch gebackene Mama in ihrem neuesten Beitrag, zu dem sie auch ein Foto geteilt hatte, auf dem lediglich das winzige Händchen ihres Babys zu sehen gewesen war.

Doch damit nicht genug, denn Alessia verriet ihren Followern auch, welchen Namen ihre Tochter trägt: "Anisa-Amalia". Demnach war die Kleine am 16. April um 13.05 Uhr zur Welt gekommen, wie die Kölnerin offenbarte, ehe sie auch ihrem verstorbenen Papa einige Worte widmete:

"Unser kleines Wunder hat den besten Schutzengel über sich!! Ich weiß, wie stolz mein Papa auf uns ist", schrieb die 21-Jährige unter anderem.