Abnehmerfolg: "GNTM"-Siegerin Alex Mariah Peter sorgt mit Bikini-Foto für Aufsehen

Köln - Alex Mariah Peter (28) sorgt mit einem freizügigen Bikini-Schnappschuss für Aufsehen. Voller Stolz präsentiert das Model so seinen Abnehmerfolg. Gleichzeitig räumt die 28-Jährige mit Spekulationen auf.

Model Alex Mariah Peter (28) hat in fünf Monaten rund 25 Kilogramm an Körpergewicht verloren. © Bildmontage: Instagram/Alex Mariah Peter (Screenshot)

Kurz vor Weihnachten 2025 hatte die ehemalige "Germany’s Next Topmodel"-Gewinnerin auf ihrem Instagram-Kanal vollmundig angekündigt, in den nächsten sechs Monaten rund 25 Kilogramm an Körpergewicht verlieren zu wollen.

Bei einem Event von Calzedonia nutzte sie die Chance, das Ergebnis ihrer Bemühungen zur Schau zu stellen. "Ich habe 25 Kilogramm abgenommen und das ist mein Bikini Body 2026", schreibt Alex zu einer kleinen Bildergalerie.

Auf den Fotos ist die TV-Bekanntheit in einem knappen, braunen Bikini zu sehen. Darüber kombiniert sie einen offenen Kimono. Trotz des beeindruckenden Gewichtsverlusts ist die Kölnerin mit ihrem Körper noch immer nicht im Reinen.

"Meine Oberschenkel reiben den dritten Sommer in Folge", mäkelt Alex in dem Beitrag. Und: "Ich wiege immer noch 93 Kilo und trage Größe 44." Die Schnüre des Bikinis würden weiterhin einschneiden und auch ihr Bauchnabel sei "immer noch nicht vertikal".