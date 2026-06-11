Abnehmerfolg: "GNTM"-Siegerin Alex Mariah Peter sorgt mit Bikini-Foto für Aufsehen
Köln - Alex Mariah Peter (28) sorgt mit einem freizügigen Bikini-Schnappschuss für Aufsehen. Voller Stolz präsentiert das Model so seinen Abnehmerfolg. Gleichzeitig räumt die 28-Jährige mit Spekulationen auf.
Kurz vor Weihnachten 2025 hatte die ehemalige "Germany’s Next Topmodel"-Gewinnerin auf ihrem Instagram-Kanal vollmundig angekündigt, in den nächsten sechs Monaten rund 25 Kilogramm an Körpergewicht verlieren zu wollen.
Bei einem Event von Calzedonia nutzte sie die Chance, das Ergebnis ihrer Bemühungen zur Schau zu stellen. "Ich habe 25 Kilogramm abgenommen und das ist mein Bikini Body 2026", schreibt Alex zu einer kleinen Bildergalerie.
Auf den Fotos ist die TV-Bekanntheit in einem knappen, braunen Bikini zu sehen. Darüber kombiniert sie einen offenen Kimono. Trotz des beeindruckenden Gewichtsverlusts ist die Kölnerin mit ihrem Körper noch immer nicht im Reinen.
"Meine Oberschenkel reiben den dritten Sommer in Folge", mäkelt Alex in dem Beitrag. Und: "Ich wiege immer noch 93 Kilo und trage Größe 44." Die Schnüre des Bikinis würden weiterhin einschneiden und auch ihr Bauchnabel sei "immer noch nicht vertikal".
"GNTM"-Siegerin Alex Mariah Peter nutzt zwei Monate die Abnehmspritze
Nichtsdestotrotz sei sie auf dem Event die einzige Person im Bikini-Look gewesen. "Bin verdammt stolz darauf, dass ich den Umhang nicht geschlossen und mich versteckt habe!", betont das Transgender-Model weiter.
Was den meisten Fans natürlich unter den Nägeln brannte, war die Frage, wie Alex in nur fünf Monaten so eine gewaltige Body-Transformation hinlegen konnte? Aufkommenden Spekulationen hat die Betroffene jetzt selbst ein Ende gesetzt.
Das Model gibt auf seinem Kanal offen zu, zwar schon einmal zur Abnehmspritze gegriffen zu haben. Allerdings sei dies schon etwas länger her. "Ich habe im Sommer 2024 für zwei Monate versucht, mit der Spritze abzunehmen – es hat übrigens nicht geklappt", stellt sie klar.
Über ihr jüngstes Erfolgsrezept legt die 28-Jährige, zur großen Enttäuschung ihrer Fans, jedoch weiter den Kimono des Schweigens. Stattdessen beschreibt sie ein neues Körpergefühl: "Ich feiere seit sechs Monaten, das Leben wieder zu lieben und zu genießen."
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Alex Mariah Peter (Screenshot), Rolf Vennenbernd/dpa