Alexander Klaws spricht offen über Ehe-Probleme: "Nicht immer harmonisch"

Seit 14 Jahren sind Alexander Klaws (40) und Nadja Schweiwiller (39) ein Paar. © Christian Charisius/dpa

Seit 14 Jahren sind die beiden ein Paar, aktuell erwarten sie ihr drittes Kind. Doch nicht immer sah es zwischen Klaws und Schweiwiller so rosig aus, wie es auf den ersten Blick scheint, wie der 40-Jährigen in einem Instagram-Post zeigte.

"Nadja und ich sind seit insgesamt 14 Jahren zusammen und davon fünf Jahre verheiratet, und Leute -BIG NEWS- eine solch lange Zeit durchlebt man weiß Gott nicht immer harmonisch", erklärte der erste DSDS-Sieger der TV-Geschichte. Müssen sich seine Fans jetzt Sorgen machen?

Die Antwort lautet: Nein! Denn Klaws machte seiner Ehefrau in der Folge eine wahre Liebeserklärung "Wir haben unsere UPS immer erst realisiert, wenn mal wieder DOWN kam, aber genau diese haben uns geformt, NOCH näher zusammengeschweißt und dieses ausgelutschte 'L'Wort neu erfinden lassen", schrieb er. Die Bindung zwischen dem Paar ist nach den Tiefen also nur noch stärker geworden.

In seinem Beitrag richtet der "Winnetou"-Darsteller aber nicht nur warme Worte an seine Nadja, sondern auch an seine zwei Kinder und den kommenden Nachwuchs. "Diese 3 1/2 Menschen bedeuten mir mein Leben. Ich liebe meine Familie über alles, die mir Kraft und den Glauben gibt alles erreichen zu können", erklärte der Sänger weiter.