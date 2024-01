Alexander Klaws meldet sich zurück: Deshalb war es so still um ihn

Statt in der Vergangenheit oder Zukunft wolle er wieder mehr im Moment leben, so der einstige "Tarzan"-Darsteller.

Außerdem sei er beruflich gerade viel unterwegs. Seit Anfang des Jahres steht der Wahlhamburger etwa für "Jekyll & Hyde" am Staatstheater Darmstadt auf der Bühne.

Doch am Donnerstag gab es endlich wieder einen frischen Instagram -Post von Alex. "Hallo an alle da draußen", meldete er sich zu Wort. Ihm sei bewusst, dass er sich zurzeit nur selten melde. Das habe zum einen gesundheitliche Gründe: "Weil wir uns gerade gefühlt von Infekt zu Infekt hangeln", so der Vater von zwei Kindern.

Zuletzt war es ungewöhnlich still um den Entertainer geworden.

Alexander Klaws spielte auch im vergangenen Jahr den Apachenhäuptling Winnetou bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg. © Jonas Walzberg/dpa

Klingt so, als müssten Follower in Zukunft auf regelmäßige Posts von Alex in den sozialen Netzwerken eher verzichten. Doch seinen Fans wird er dennoch nicht verloren gehen.

Wer darauf gehofft hatte, dass Alexander Klaws auch in diesem Jahr wieder bei dem RTL-Live-Event "Passion Chisti" in die Rolle des Jesus schlüpfen würde, der wird leider zwar enttäuscht. Denn der Sender kündigte eine komplett neue Besetzung für die Neuauflage der Passionsgeschichte an.

Dafür wird der Schauspieler und Sänger in der diesjährigen Spielzeit der Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg bereits zum vierten Mal in die Rolle des Winnetou schlüpfen.

Und auch musikalisch könnte noch so einiges auf die Fans zukommen: Denn vor einigen Monaten hatte der erste DSDS-Gewinner verraten, dass er regelmäßig an neuen Songs schreibe.

Vielleicht werde es dann auch bald wieder ein neues Album von ihm geben, erklärte er. Ob das schon in diesem Jahr der Fall sein wird, bleibt abzuwarten.