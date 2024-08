Alexander Klaws zum dritten Mal Vater geworden! Es ist ein ...

"Game Over"! Ab jetzt ist die Familie zu fünft. © Screenshot/Instagram/alexanderklawsofficial

Das Kind sei bereits am 31. Juli dieses Jahres um 2.02 Uhr auf die Welt gekommen, erklärte die 39-Jährige jetzt in einem Instagram-Post. Ihr dritter Sohn trage den Namen Lion Kiano Klwas.



"Wir sind so glücklich ab nun zu fünft durchs Leben gehen zu dürfen!", so die stolze Mutter.

Demnach kam Lion ganz entspannt und gesund auf die Welt.

"Unser Chaos wird durch dich - kleiner Löwe - wachsen, aber genauso auch unsere Liebe! Willkommen in unserer lustigen, verrückten, leicht männerlastigen Familie."

Dazu posteten Scheiwiller und Klaws jeweils ein Familienfoto der etwas anderen Art. Vater Alexander liegt auf dem Bauch auf Boden und hält einen Zettel mit der Aufschrift "Game Over" in die Höhe. Seine beiden älteren Söhne sitzen auf seinem Rücken und blicken zu ihrer ebenfalls auf seinem Rücken sitzenden Mutter hoch, die ihren dritten Sohn wiederum grinsend in die Luft hält.

"Wir sind schockverliebt und unendlich dankbar, dass unser kleiner Lion gesund und munter unseren 'wilden Klaws Haufen' komplett macht!", freute sich auch der jetzt dreifache Vater auf Instagram.