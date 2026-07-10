Alexander Zverev erstmals im Wimbledon-Finale, jetzt steht sein Gegner fest

London - Der nächste Grand-Slam-Titel ist zum Greifen nah! Alexander Zverev (29) steht nur wenige Wochen nach seinem langersehnten French-Open-Triumph erstmals im Wimbledon-Finale. Dort wartet am Sonntag der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner (24).

Alexander Zverev (29) steht erstmals im Wimbledon-Finale. Im Halbfinale ließ er dem Briten Arthur Fery (23) keine Chance. © Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

Im Halbfinale am Freitag schlug der Hamburger den Briten und Lokalmatadoren Arthur Fery (23) mit 7:6 (7:0), 6:2, 6:4 glatt in drei Sätzen. Der Wildcard-Inhaber und Weltranglisten-114. hatte völlig überraschend die Runde der letzten vier Spieler erreicht.

Entsprechend ging Zverev als klarer Favorit in das Match auf dem Centre Court, musste sich aber naturgemäß nicht nur gegen den Underdog, sondern auch gegen das britische Publikum behaupten - was ihm auf beeindruckende Weise gelang.

Zwar unterliefen ihm zu Beginn noch einige unnötige Fehler, als es darauf ankam, war der 29-Jährige aber da: Im Tie-Break ließ er Fery keine Chance und holte sich mit 7:6 den wichtigen ersten Satz.

Im zweiten Satz ließ die Nummer drei der Weltrangliste schließlich gar keine Zweifel mehr daran aufkommen, wer den Court als Sieger verlassen würde. Schnell führte er mit 4:1 und ließ sich diese Führung nicht mehr nehmen. Am Ende stand ein 6:2.