Alexander Zverev nach Fünf-Satz-Krimi und Protest bei Australian Open weiter

Melbourne - Nach dem nächsten Kraftakt bei den Australian Open riss Alexander Zverev (26) erleichtert die Arme in die Höhe, wenig später stimmte er mit dem Publikum ein Geburtstagsständchen für seinen Vater Alexander Senior an.

Der strahlende Sieger: Alexander Zverev (26) ist nach einem Fünf-Satz-Krimi gegen den Briten Cameron Norrie ins Viertelfinale der Australian Open eingezogen. © Alessandra Tarantino/AP/dpa

Der Tennis-Olympiasieger gewann am Montag in Melbourne gegen den Briten Cameron Norrie (28) mit 7:5, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (10:3) und erreichte damit zum dritten Mal in seiner Karriere am Yarra River das Viertelfinale.

Zverev verwandelte nach 4:05 Stunden seinen ersten Matchball. Im Kampf um den Halbfinaleinzug bekommt es Zverev nun am Mittwoch mit Wimbledon-Champion Carlos Alcaraz (20) zu tun.

Der Spanier besiegte den Serben Miomir Kecmanovic (24) klar mit 6:4, 6:4, 6:0 und konnte damit anders als Zverev Kraft sparen. "Wenn ich so spiele wie heute, werde ich meine Chancen bekommen. Ich freue mich auf das Match", sagte Alcaraz zum Duell mit Zverev.

Gegen Norrie ließ sich Zverev auch von einem Zuschauerprotest Mitte des dritten Satzes nicht aus der Ruhe bringen.

Eine Frau hatte von der Tribüne hinter Zverev Flugblätter auf den Platz geworfen. Die Frau wollte mit ihrer Aktion offenbar auf den Nahost-Konflikt hinweisen, auf den Zetteln stand "Free Palestine".